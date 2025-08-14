WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
APPATA
Seu Manoel
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
Niederle
Ipiranga
Sicoob
Ponto Grill
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Fitness
Meganet
Lazzaretti
Folha Popular
Sala
Unimed
Império
Câmara

Comissão aprova projeto que determina revisão final do Incra antes de desapropriação de terras

A Câmara dos Deputados continua discutindo o assunto

14/08/2025 13h10
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que determina a revisão e a confirmação da vistoria técnica na última instância administrativa do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) antes da desapropriação de terras por descumprimento da função social.

Atualmente, um imóvel rural pode ser desapropriado para fins de reforma agrária se não cumprir a sua função social, que considera o aproveitamento adequado da terra, a preservação ambiental e o respeito às leis trabalhistas. A vistoria técnica para avaliar esses pontos é feita pelo Incra.

Com o projeto, o proprietário terá a oportunidade de apresentar recursos contra o laudo pericial, garantindo que o processo seja revisado até a última instância administrativa do órgão.

Proteção jurídica
 O relator do Projeto de Lei 4698/23, deputado Adilson Barroso (PL-SP), defendeu a medida, afirmando que ela protege o direito de propriedade.

“O princípio da presunção de inocência, que muitas vezes é invocado para a proteção de não merecedores, é agora utilizado para a garantia do direito de propriedade e para a proteção do homem do campo”, disse.

De autoria do deputado Lucio Mosquini (MDB-RO), o projeto foi aprovado com uma emenda que faz ajustes na redação. O relator recomendou ainda a rejeição do projeto apensado (PL 5108/23).

Próximos passos
 O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que veda prisão domiciliar para idoso condenado por crime sexual
Jessica Marschner / Câmara dos Deputados Comissão aprova salário integral para agentes da segurança reformados por invalidez
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova nova ordem para pagamento de dívidas em caso de falência de fundo de pensão
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h08
18°
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima:
18°

Sensação

2.87 km/h

Vento

70%

Umidade

Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ipiranga
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Tarzan
Mercado do povo
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicoob
APPATA
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
Sala
Seu Manoel
Unimed
Raffaelli
Império
Seco
Mercado do povo
Lazzaretti
Unimed
Sicredi
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seu Manoel
APPATA
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Império
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura investe R$ 83 mil para apoiar a pecuária leiteira no município
Vista Gaúcha - RS
27 equipes disputam Campeonato Municipal de Futsal em Vista Gaúcha
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seu Manoel
Ipiranga
APPATA
Fitness
Tarzan
Meganet
Mercado do povo
Seco
Raffaelli
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Império
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicredi
Unimed
Últimas notícias
Há 19 minutos Comissão aprova projeto que veda prisão domiciliar para idoso condenado por crime sexual
Há 19 minutos Padilha chama Trump de inimigo da saúde e afirma que sanção é absurda
Há 19 minutos Comissão aprova salário integral para agentes da segurança reformados por invalidez
Há 19 minutos Comissão aprova nova ordem para pagamento de dívidas em caso de falência de fundo de pensão
Há 19 minutos Comissão aprova isenção para biocombustíveis de espécies geneticamente modificadas
Tarzan
Lazzaretti
F&J Santos
Seco
Fitness
Sicredi
Império
Sicoob
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Meganet
Seu Manoel
Raffaelli
Unimed
Ipiranga
Mercado do povo
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sala
Mais lidas
1
Há 6 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 6 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 4 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
Lazzaretti
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Império
Seu Manoel
Sicoob
Ipiranga
APPATA
Raffaelli
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Seco
Meganet
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sala
F&J Santos
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Unimed
Tarzan
APPATA
Fitness
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Seco
Rádio Municipal
Sicoob
Sicredi
Seu Manoel
Ipiranga
Raffaelli
Ponto Grill
Império
Agro Niederle
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados