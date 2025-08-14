WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Folha Popular
APPATA
Unimed
Meganet
Império
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Seco
Mercado do povo
Lazzaretti
Rádio Municipal
Niederle
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicredi
Sala
Ipiranga
Câmara

Comissão aprova dedução no IR para quem doar a fundos do meio ambiente e de emergência climática

Câmara dos Deputados continua discutindo a proposta

14/08/2025 15h29
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4115/24 , que prevê a dedução, na declaração de Imposto de Renda (IR), das doações aos fundos do meio ambiente e de enfrentamento às emergências climáticas. O limite será de até 3% do IR devido.

A relatora, deputada Elcione Barbalho (MDB-PA), recomendou a aprovação da proposta. “O objetivo dessa medida é incentivar a participação ativa do cidadão na preservação do meio ambiente”, explicou.

O texto aprovado altera a Lei 7.797/89 , que criou o Fundo Nacional do Meio Ambiente.

Benefícios parecidos
O benefício tributário criado pela proposta é similar ao existente hoje para doações aos fundos da criança e do adolescente e das pessoas idosas.

“Esse projeto é fundamental para as políticas públicas voltadas ao meio ambiente e ao enfrentamento dos efeitos das emergências climáticas”, defende o autor do texto, o ex-deputado Pedro Tourinho (SP), hoje na suplência.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que veda prisão domiciliar para idoso condenado por crime sexual
Jessica Marschner / Câmara dos Deputados Comissão aprova salário integral para agentes da segurança reformados por invalidez
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova nova ordem para pagamento de dívidas em caso de falência de fundo de pensão
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h08
18°
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima:
18°

Sensação

2.87 km/h

Vento

70%

Umidade

F&J Santos
Tarzan
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicoob
Sala
Império
Seu Manoel
Unimed
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seco
Agro Niederle
Fitness
Rádio Municipal
Meganet
Sicredi
Mecânica Jaime
Raffaelli
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Raffaelli
APPATA
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Sicoob
Fitness
Ponto Grill
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Meganet
Sala
Seu Manoel
Sicredi
Império
Mecânica Jaime
Ipiranga
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura investe R$ 83 mil para apoiar a pecuária leiteira no município
Vista Gaúcha - RS
27 equipes disputam Campeonato Municipal de Futsal em Vista Gaúcha
Ipiranga
Ponto Grill
Seu Manoel
Tarzan
Meganet
Fitness
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Império
Lazzaretti
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado Balestrin
Sala
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicredi
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 20 minutos Comissão aprova projeto que veda prisão domiciliar para idoso condenado por crime sexual
Há 20 minutos Padilha chama Trump de inimigo da saúde e afirma que sanção é absurda
Há 20 minutos Comissão aprova salário integral para agentes da segurança reformados por invalidez
Há 21 minutos Comissão aprova nova ordem para pagamento de dívidas em caso de falência de fundo de pensão
Há 21 minutos Comissão aprova isenção para biocombustíveis de espécies geneticamente modificadas
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
APPATA
Tarzan
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Fitness
Hospital Santo Antonio
Meganet
F&J Santos
Sicoob
Sala
Sicredi
Mercado do povo
Império
Seco
Unimed
Raffaelli
Ponto Grill
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 6 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 6 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 4 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Império
Ipiranga
Raffaelli
Rádio Municipal
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
APPATA
Tarzan
Unimed
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seco
Seu Manoel
Sala
Ponto Grill
Fitness
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
APPATA
Ipiranga
Mecânica Jaime
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Seco
Raffaelli
Unimed
Meganet
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mercado do povo
Império
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados