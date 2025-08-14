WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Sicredi
Niederle
Mercado do povo
Seco
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ponto Grill
APPATA
Império
Folha Popular
Meganet
Tarzan
Sala
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
Câmara

Comissão aprova ampliação de punições para mineração ilegal em terras indígenas

A Câmara dos Deputados continua analisando o projeto

14/08/2025 16h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece novos tipos penais para a mineração ilegal, com penas agravadas se a atividade ocorrer em terras ocupadas por povos e comunidades tradicionais e para quem a financia ou custeia.

Por recomendação da relatora, deputada Dandara (PT-MG), foi aprovado o substitutivo da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para o Projeto de Lei 2933/22 , da ex-deputada Joenia Wapichana (RR) e de outros 18 parlamentares .

“Trata-se de um importante avanço na proteção dos territórios tradicionais e no enfrentamento aos danos provocados pela mineração ilegal”, afirmou Dandara.
Segundo ela, o texto segue princípios constitucionais e acordos internacionais.

Na justificativa que sustentou a versão original da proposta, a ex-deputada Joenia Wapichana e os demais autores argumentaram que, apesar de proibida pela Constituição, a mineração em terras indígenas ainda é uma prática permanente.

Principais pontos
Pela proposta aprovada, incorrerá nas mesmas penas previstas hoje para a mineração ilegal quem:

  • colocar em risco a vida ou a saúde de pessoas;
  • causar significativo impacto ambiental;
  • realizar a atividade com emprego de máquinas e equipamentos pesados de mineração; ou
  • realizar a atividade mediante ameaça com emprego de arma.

Além disso, conforme o substitutivo, a pena será aumentada até o dobro se a atividade for realizada em terras ocupadas por povos e comunidades tradicionais e até o triplo para quem a financia ou custeia nessas terras.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que veda prisão domiciliar para idoso condenado por crime sexual
Jessica Marschner / Câmara dos Deputados Comissão aprova salário integral para agentes da segurança reformados por invalidez
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova nova ordem para pagamento de dívidas em caso de falência de fundo de pensão
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h08
18°
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima:
18°

Sensação

2.87 km/h

Vento

70%

Umidade

Mercado do povo
Seu Manoel
Meganet
Agro Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
APPATA
Sala
Ipiranga
Seco
Unimed
Raffaelli
F&J Santos
Sicredi
Lazzaretti
Império
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicoob
Ponto Grill
Sicoob
Mercado Balestrin
Sala
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Raffaelli
Fitness
Ipiranga
APPATA
Mercado do povo
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Ponto Grill
Império
Unimed
Tarzan
Meganet
Sicredi
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura investe R$ 83 mil para apoiar a pecuária leiteira no município
Vista Gaúcha - RS
27 equipes disputam Campeonato Municipal de Futsal em Vista Gaúcha
Mercado do povo
Agro Niederle
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Sicredi
Sala
Tarzan
Meganet
Unimed
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Lazzaretti
Império
Mecânica Jaime
Seco
Seu Manoel
F&J Santos
Últimas notícias
Há 20 minutos Comissão aprova projeto que veda prisão domiciliar para idoso condenado por crime sexual
Há 21 minutos Padilha chama Trump de inimigo da saúde e afirma que sanção é absurda
Há 21 minutos Comissão aprova salário integral para agentes da segurança reformados por invalidez
Há 21 minutos Comissão aprova nova ordem para pagamento de dívidas em caso de falência de fundo de pensão
Há 21 minutos Comissão aprova isenção para biocombustíveis de espécies geneticamente modificadas
Seco
APPATA
Meganet
Sala
Ipiranga
Seu Manoel
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Império
Unimed
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
Agro Niederle
Lazzaretti
Fitness
Raffaelli
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 6 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 6 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 4 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Sala
Tarzan
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Rádio Municipal
F&J Santos
Seco
APPATA
Seu Manoel
Meganet
Hospital Santo Antonio
Unimed
Lazzaretti
Fitness
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Sicredi
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicoob
Sala
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
Tarzan
Ipiranga
F&J Santos
Mercado Balestrin
Império
APPATA
Rádio Municipal
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Seu Manoel
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados