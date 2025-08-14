Comissão aprova projeto que veda prisão domiciliar para idoso condenado por crime sexual

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou projeto de lei que proíbe o benefício da prisão domiciliar e outras formas alternativas à prisão em regime fechado para idosos com mais de 70 anos e pessoas com doenças graves condenados por crimes sexuais. O texto aprovado altera a Lei de Execução Penal .

Relator, o deputado Castro Neto (PSD-PI) recomendou a aprovação do Projeto de Lei 1206/25, do deputado Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG), sem alterações.

Neto destaca que a proposição não contraria o Estatuto da Pessoa Idosa . “O estatuto adotou como orientação a defesa das pessoas idosas contra crimes, e não a concessão de prerrogativas aos idosos que cometam crimes”, pontou o relator.

Próximas etapas

A proposta será agora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) e depois seguirá para o Plenário. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.