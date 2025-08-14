WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Lazzaretti
Seco
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Niederle
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sala
APPATA
Sicredi
Tarzan
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
F&J Santos
Império
Raffaelli
Mercado do povo
Ipiranga
Folha Popular
Câmara

Comissão aprova regras para a atividade de influenciador digital mirim

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

14/08/2025 18h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou proposta que regulamenta a atuação de influenciadores mirins (com idade inferior a 16 anos). Em análise na Câmara dos Deputados, o texto aprovado exige autorização judicial para que crianças atuem nas plataformas digitais.

O projeto equipara a atividade de influenciador ao trabalho artístico realizado por crianças, para o qual é exigida autorização judicial. O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Pela proposta, ao emitir a autorização, o juiz deve avaliar, entre outros critérios, se a atividade não compromete a frequência e o desempenho escolar, bem como a saúde física e mental da criança ou adolescente. O projeto também determina que a carga máxima dedicada à atividade não pode exceder a 4 horas diárias.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), ao Projeto de Lei 2310/25, da deputada Duda Salabert (PDT-MG).

O relator acredita que a atividade de influenciador mirim deve ser exercida com algumas salvaguardas. "Rotinas, comportamentos e padrões de consumo são moldados para fins comerciais, podendo sobrepor interesses econômicos aos direitos da criança e gerar, no futuro, constrangimentos ou prejuízos reputacionais", afirmou.

Caderneta de poupança
Julio Cesar Ribeiro fez algumas alterações no texto original, em uma delas determina que 50% da renda gerada pelo influenciador mirim seja depositada em caderneta de poupança, a qual somente poderá ser movimentada com a maioridade ou por decisão judicial. Nesse ponto, a versão original previa depósito de toda a renda do influenciador.

Ribeiro também retirou trecho que previa uma série de penalidades para quem descumprisse as regras. O projeto original, entre outras penas, fixava prisão de um a quatro anos para quem explorasse o trabalho de influenciadores mirins sem autorização judicial.

Responsabilização
 O texto aprovado atribui aos pais a responsabilidade por apresentar a autorização judicial do influenciador aos provedores de internet. Esses devem identificar o conteúdo produzido ou protagonizado por um influenciador mirim.

Caso seja divulgado conteúdo feito por criança sem autorização judicial, caberá ao Ministério Público notificar os pais e os provedores para que o material seja removido até que sejam cumpridas as regras.

Próximos passos
A proposta será analisada pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em seguida, o texto será votado pelo Plenário.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê arquivamento de multa ao se comprovar existência de CNH
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova inclusão de conteúdo sobre inteligência artificial na formação de educadores
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova aumento da pena para estelionato quando cometido contra idosos e vulneráveis
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h08
12°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima:
12°

Sensação

3.03 km/h

Vento

87%

Umidade

Agro Niederle
Rádio Municipal
Ponto Grill
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Meganet
Sala
Império
Sicoob
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado do povo
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado Balestrin
Seco
Seu Manoel
Fitness
Unimed
Fitness
Rádio Municipal
Ipiranga
F&J Santos
Raffaelli
APPATA
Unimed
Mercado do povo
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Império
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Municípios
Tenente Portela - RS
Comenda de Honra será entregue na comemoração dos 70 anos do município
Tenente Portela - RS
Rústica dos 70 anos de Tenente Portela reunirá 400 corredores
Seco
Mercado Balestrin
APPATA
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sala
Agro Niederle
Raffaelli
Fitness
Unimed
Ponto Grill
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
Império
Sicoob
Últimas notícias
Há 10 minutos Justiça libera contratação de PMs para escolas cívico-militares em SP
Há 10 minutos Secretaria da Agricultura e Pecuária reativa Câmara Setorial do Tabaco em Santa Catarina
Há 10 minutos Comissão aprova projeto que prevê arquivamento de multa ao se comprovar existência de CNH
Há 10 minutos Comissão aprova inclusão de conteúdo sobre inteligência artificial na formação de educadores
Há 10 minutos Prazo para envio de documentos da avaliação das promoções do magistério é prorrogado até 22 de agosto
Sicoob
Raffaelli
Império
Mercado Balestrin
Lazzaretti
F&J Santos
Fitness
Meganet
Agro Niederle
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
Seco
Sicredi
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 6 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 6 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 4 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Ipiranga
Império
Seco
F&J Santos
Fitness
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Tarzan
Sicredi
Raffaelli
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Fitness
Tarzan
Rádio Municipal
Império
Seco
Sala
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Meganet
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seu Manoel
APPATA
Unimed
Ipiranga
Mercado do povo
Agro Niederle
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados