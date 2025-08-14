WhatsApp

FEPORLI 2025 leva leitores a uma viagem aos anos 80

Cultura

14/08/2025 19h28
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A 29ª edição da Feira Portelense do Livro (FEPORLI), organizada pela Escola Estadual Sepé Tiaraju com o apoio da Prefeitura de Tenente Portela e da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, foi aberta na noite de quarta-feira, 13, no Centro Cultural, e segue até sexta-feira, 15, reunindo literatura, arte e cultura.

A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito Rosemar Sala, da comitiva do Executivo Municipal, autoridades, professores, estudantes e membros da comunidade. Nos dias 14 e 15, as atividades continuam nas dependências da escola, com apresentações e atrações culturais diversificadas.

Um dos eventos mais tradicionais da região, a FEPORLI deste ano traz o tema “Rebobinando 80’s”, proporcionando uma verdadeira viagem no tempo por meio de apresentações artísticas, lançamentos e venda de livros, além de atividades voltadas ao incentivo da leitura.

Em seu discurso, o prefeito Rosemar Sala destacou a relevância da feira para a formação cultural da comunidade: “A feira é um espaço de conhecimento, criatividade e integração. É fundamental para estimular o hábito da leitura, especialmente entre nossas crianças e jovens, fortalecendo o vínculo com a cultura e a educação”, afirmou.

