WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Seco
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ponto Grill
Unimed
Mercado Balestrin
Sala
APPATA
Seu Manoel
Fitness
Niederle
Lazzaretti
Tarzan
Império
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado do povo
F&J Santos
Folha Popular
Ipiranga
Meganet
Tenente Portela

Joalheria e Ótica Vento Sul: Tradição, Qualidade e Gratidão a Tenente Portela

Comércio

14/08/2025 19h35
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Esta matéria faz parte da série especial do Jornal Folha Popular em comemoração aos 70 anos de Tenente Portela, homenageando empresas e profissionais que contribuem para a história, o desenvolvimento e a identidade do nosso município.

Há  mais de duas décadas, Gilberto Ninaus constrói sua trajetória em Tenente Portela. Sua história começou de forma simples, mas com determinação e espírito empreendedor. Em 2004, instalou-se na cidade com uma pequena loja de consertos de jóias e vendas de relógios, na Charrua, em frente ao Banco do Brasil. O bom atendimento e o compromisso com o cliente logo renderam reconhecimento.

Com o tempo, surgiu a oportunidade de adquirir uma ótica já existente. Gilberto não hesitou: além de assumir o negócio, buscou qualificação profissional, realizando um curso especializado em Santa Maria, com duração de três 
anos e meio. Esse investimento ampliou os serviços e fortaleceu a reputação da empresa.

O trabalho sempre teve participação familiar. A esposa e o filho integram a equipe, compartilhando o mesmo cuidado no atendimento e o compromisso com a qualidade. Após anos de dedicação, veio uma das maiores conquistas: sair do aluguel e inaugurar o espaço próprio, marco de realização e segurança para o futuro. Hoje, a Joalheria e Ótica Vento Sul é referência em qualidade e variedade, oferecendo óculos, joias, relógios, acessórios para celulares e serviços de conserto. Localizada na Avenida Santa Rosa, atende clientes de toda a região com atenção e excelência.

Gilberto parabeniza Tenente Portela pelos 70 anos e agradece à comunidade local e regional pela confiança e preferência. “O nosso trabalho é fruto de dedicação, seriedade e respeito. Tudo o que conquistamos só foi possível graças à confiança de cada cliente”.

  • Joalheria e Ótica Vento Sul: Tradição, Qualidade e Gratidão a Tenente Portela
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Comenda de Honra será entregue na comemoração dos 70 anos do município
Foto: Divulgação Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
© Fernando Frazão/Agência Brasil RJ: em 45 dias, batalhão tem 2 grupos de PM presos por vender serviços
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h08
12°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima:
12°

Sensação

3.03 km/h

Vento

87%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Unimed
Ipiranga
Sicoob
Ponto Grill
Meganet
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Rádio Municipal
Seu Manoel
Seco
Mecânica Jaime
Lazzaretti
APPATA
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicredi
Raffaelli
Fitness
Império
Sala
Lazzaretti
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
Sicoob
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Império
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
APPATA
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicredi
Meganet
Sala
Ponto Grill
Municípios
Tenente Portela - RS
Comenda de Honra será entregue na comemoração dos 70 anos do município
Tenente Portela - RS
Rústica dos 70 anos de Tenente Portela reunirá 400 corredores
APPATA
Mercado Balestrin
Raffaelli
Agro Niederle
Seco
Sicredi
F&J Santos
Sicoob
Sala
Meganet
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seu Manoel
Ipiranga
Tarzan
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Unimed
Mercado do povo
Fitness
Império
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 10 minutos Justiça libera contratação de PMs para escolas cívico-militares em SP
Há 10 minutos Secretaria da Agricultura e Pecuária reativa Câmara Setorial do Tabaco em Santa Catarina
Há 10 minutos Comissão aprova projeto que prevê arquivamento de multa ao se comprovar existência de CNH
Há 10 minutos Comissão aprova inclusão de conteúdo sobre inteligência artificial na formação de educadores
Há 10 minutos Prazo para envio de documentos da avaliação das promoções do magistério é prorrogado até 22 de agosto
Rádio Municipal
Império
Ipiranga
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Sicredi
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Tarzan
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
Fitness
Meganet
Sala
Seco
Unimed
Mais lidas
1
Há 6 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 6 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 4 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
F&J Santos
Meganet
Unimed
Sicoob
Seco
Ponto Grill
Fitness
Raffaelli
Sicredi
Agro Niederle
Tarzan
Rádio Municipal
Império
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Seu Manoel
Ipiranga
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sala
Mercado Balestrin
Tarzan
Ponto Grill
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicoob
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Império
Rádio Municipal
APPATA
F&J Santos
Sicredi
Fitness
Seco
Meganet
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados