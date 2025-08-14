Joalheria e Ótica Vento Sul: Tradição, Qualidade e Gratidão a Tenente Portela

Esta matéria faz parte da série especial do Jornal Folha Popular em comemoração aos 70 anos de Tenente Portela, homenageando empresas e profissionais que contribuem para a história, o desenvolvimento e a identidade do nosso município.

Há mais de duas décadas, Gilberto Ninaus constrói sua trajetória em Tenente Portela. Sua história começou de forma simples, mas com determinação e espírito empreendedor. Em 2004, instalou-se na cidade com uma pequena loja de consertos de jóias e vendas de relógios, na Charrua, em frente ao Banco do Brasil. O bom atendimento e o compromisso com o cliente logo renderam reconhecimento.

Com o tempo, surgiu a oportunidade de adquirir uma ótica já existente. Gilberto não hesitou: além de assumir o negócio, buscou qualificação profissional, realizando um curso especializado em Santa Maria, com duração de três

anos e meio. Esse investimento ampliou os serviços e fortaleceu a reputação da empresa.

O trabalho sempre teve participação familiar. A esposa e o filho integram a equipe, compartilhando o mesmo cuidado no atendimento e o compromisso com a qualidade. Após anos de dedicação, veio uma das maiores conquistas: sair do aluguel e inaugurar o espaço próprio, marco de realização e segurança para o futuro. Hoje, a Joalheria e Ótica Vento Sul é referência em qualidade e variedade, oferecendo óculos, joias, relógios, acessórios para celulares e serviços de conserto. Localizada na Avenida Santa Rosa, atende clientes de toda a região com atenção e excelência.

Gilberto parabeniza Tenente Portela pelos 70 anos e agradece à comunidade local e regional pela confiança e preferência. “O nosso trabalho é fruto de dedicação, seriedade e respeito. Tudo o que conquistamos só foi possível graças à confiança de cada cliente”.