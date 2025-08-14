Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”

A 13ª edição do Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premiou 160 produções escolares que se destacaram pela criatividade, sensibilidade e profundidade ao abordar o tema “Por que estudar é importante?”. A revelação dos premiados foi realizada neste mês de agosto, marcando o encerramento de mais uma edição de sucesso da iniciativa.

Neste ano, o projeto mobilizou quase 10 mil alunos, com a participação de 232 escolas, que juntas inscreveram 669 produções nas quatro categorias: desenho 1º e 2º ano; desenho 3º e 4º ano; história em quadrinhos sem escrita de palavras; e poema estilo soneto. O envolvimento expressivo da comunidade escolar reforça o nosso compromisso com a valorização da cultura e da educação como instrumentos de transformação social.

As produções premiadas estão em exposição nas agências do Sicredi e podem ser visitadas pelo público de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h. A lista completa das escolas premiadas está disponível no site www.sicredi.com.br/coop/raizes/desenvolvimento-do-cooperativismo/.

O Projeto Cultural é uma das ações de responsabilidade social da Sicredi Raízes e tem como objetivo incentivar a expressão artística dos estudantes, aproximar a cooperativa da comunidade escolar e estimular a reflexão sobre temas relevantes para a formação cidadã.

As produções foram celebradas junto às escolas e aos autores, reforçando o papel da educação na construção de um futuro melhor. Seguimos apoiando iniciativas que promovem o desenvolvimento das pessoas e das comunidades onde estamos presentes.