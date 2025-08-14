WhatsApp

Ponto Grill
Tenente Portela

Rústica dos 70 anos de Tenente Portela reunirá 400 corredores

Esportes

14/08/2025 19h48
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

A programação em comemoração aos 70 anos de Tenente Portela terá neste sábado (16) um de seus momentos mais aguardados: a Rústica dos 70 Anos, que deve reunir cerca de 400 corredores. Concentração, largada e chegada ocorrerão na Praça do Imigrante, com atividades voltadas a todas as idades e oportunidades de integração para a comunidade.

Das 13h às 14h20 será feita a entrega dos números aos participantes inscritos. Às 14h30, inicia a Rústica Kids, modalidade não competitiva para crianças de até 5 anos, com percurso de 100 metros. Na sequência, crianças de 6 a 14 anos percorrerão 400 metros. Também haverá categoria especial para pessoas com deficiência (PCDs), com a participação de alunos da APAE.

Na Rústica Livre, os competidores poderão escolher entre percursos de 2 km ou 5 km pelo perímetro urbano da cidade. Todos os inscritos receberão medalha e camiseta de participação. Os cinco primeiros colocados de cada percurso, nas categorias masculina e feminina, receberão troféus, assim como a maior equipe inscrita.

A tarde promete ser de esporte e integração, com atividades para toda a família. Estão previstas mateada com erva-mate Rei Verde, brinquedos infláveis para crianças e a Tenda da Saúde, oferecendo medição de pressão arterial, vacinação contra gripe e HPV, orientações sobre aleitamento materno, exercícios físicos e informações sobre sintomas da menopausa. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará ambulância durante todo o evento.

A Rústica conta com o apoio de empresas e entidades parceiras, como Sicoob, Ervateira Rei Verde, academias Fitness Experience, Clube House Gym, Academia Pit Bull Ferraço e Studio Ortofit, além de Zaca Treinamento Físico Funcional. Também colaboram a Associação de Bombeiros Voluntários, a Brigada Militar e a Associação Pedal Portela.

O evento terá caráter solidário: o valor arrecadado com as inscrições será destinado à APPATA, entidade que atua na proteção e cuidado de animais.

Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Municípios
Tenente Portela - RS
Comenda de Honra será entregue na comemoração dos 70 anos do município
Tenente Portela - RS
Rústica dos 70 anos de Tenente Portela reunirá 400 corredores
