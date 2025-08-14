WhatsApp

Comenda de Honra será entregue na comemoração dos 70 anos do município

Administração

14/08/2025 20h28
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

No próximo dia 19 de agosto, no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, será realizada 
a solenidade em comemoração aos 70 anos de emancipação  de Tenente Portela. Proposto pelo deputado estadual Professor Bonatto, o evento marcará um momento histórico para o município: a primeira entrega da Comenda de Honra ao Mérito Monsenhor Albino Ângelo Busato, destinada a reconhecer personalidades que prestaram relevantes serviços à comunidade portelense. Criada por lei municipal, a honraria tem como objetivo destacar cidadãos que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento econômico, social, cultural e humano do município. Nesta edição inaugural, receberão a distinção Guido Tafarel, Vendelino de Carli e Mirna Teresinha Kinsel Brancks, além de Arthur Ambros (in memoriam), ex-prefeito municipal, homenageado pelo legado deixado à comunidade.

Na semana passada, o secretário municipal de Administração, Paulo Josselino Farias, esteve no gabinete do deputado Professor Bonatto, em Porto Alegre, para alinhar os detalhes da cerimônia. No mesmo período, o prefeito Rosemar Antonio Sala recebeu em seu gabinete Guido Tafarel, Vendelino de Carli e Mirna Teresinha Kinsel Brancks, ocasião em que foi feito o convite oficial para a solenidade. O ato contará com a participação de deputados estaduais e secretários de Estado. O governador Eduardo Leite também foi convidado para prestigiar a cerimônia. Representantes do Executivo e Legislativo de Tenente Portela, bem como membros da sociedade, também marcarão presença, reforçando a importância e a grandiosidade do evento.

A entrega da comenda inaugura um novo capítulo nas comemorações do aniversário de Tenente Portela, destacando o reconhecimento e a gratidão do município àqueles que contribuíram para a construção de sua história ao longo de sete décadas.

