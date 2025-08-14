Comenda de Honra será entregue na comemoração dos 70 anos do município

No próximo dia 19 de agosto, no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, será realizada

a solenidade em comemoração aos 70 anos de emancipação de Tenente Portela. Proposto pelo deputado estadual Professor Bonatto, o evento marcará um momento histórico para o município: a primeira entrega da Comenda de Honra ao Mérito Monsenhor Albino Ângelo Busato, destinada a reconhecer personalidades que prestaram relevantes serviços à comunidade portelense. Criada por lei municipal, a honraria tem como objetivo destacar cidadãos que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento econômico, social, cultural e humano do município. Nesta edição inaugural, receberão a distinção Guido Tafarel, Vendelino de Carli e Mirna Teresinha Kinsel Brancks, além de Arthur Ambros (in memoriam), ex-prefeito municipal, homenageado pelo legado deixado à comunidade.

Na semana passada, o secretário municipal de Administração, Paulo Josselino Farias, esteve no gabinete do deputado Professor Bonatto, em Porto Alegre, para alinhar os detalhes da cerimônia. No mesmo período, o prefeito Rosemar Antonio Sala recebeu em seu gabinete Guido Tafarel, Vendelino de Carli e Mirna Teresinha Kinsel Brancks, ocasião em que foi feito o convite oficial para a solenidade. O ato contará com a participação de deputados estaduais e secretários de Estado. O governador Eduardo Leite também foi convidado para prestigiar a cerimônia. Representantes do Executivo e Legislativo de Tenente Portela, bem como membros da sociedade, também marcarão presença, reforçando a importância e a grandiosidade do evento.

A entrega da comenda inaugura um novo capítulo nas comemorações do aniversário de Tenente Portela, destacando o reconhecimento e a gratidão do município àqueles que contribuíram para a construção de sua história ao longo de sete décadas.