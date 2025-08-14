WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Tarzan
Raffaelli
Unimed
Mecânica Jaime
Niederle
Folha Popular
Fitness
APPATA
Lazzaretti
Seu Manoel
Império
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Seco
Sicredi
Sala
Senado Federal

Acordos com Índia e Guiana estão na pauta da CRE

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) tem reunião marcada para quarta-feira (20), às 9h30. Devem ser votados uma série de projetos que ratificam ...

14/08/2025 21h06
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A Comissão de Relações Exteriores (CRE) é presidida pelo senador Nelsinho Trad - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
A Comissão de Relações Exteriores (CRE) é presidida pelo senador Nelsinho Trad - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) tem reunião marcada para quarta-feira (20), às 9h30. Devem ser votados uma série de projetos que ratificam acordos internacionais feitos pelo Executivo. Um deles é o PDL 09/2021 , que aprova o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre Brasil e Índia.

Segundo a exposição de motivos que acompanha o texto, o objetivo desse tratado entre Brasil e Índia — que foi assinado em 2020, em Nova Delhi — é estimular o investimento recíproco entre os dois países por meio de garantias legais aos investidores, cooperação intragovernamental, facilitação de investimentos, prevenção e solução de controvérsias. Além disso, o acordo prevê a livre transferência de recursos de investidores entre os países.

A matéria conta com relatório favorável do senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que é o presidente da CRE.

Guiana

Outro projeto na pauta da CRE é o PLD 610/2021 , que também trata de um Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, mas nesse caso entre Brasil e Guiana. O acordo foi assinado em Brasília no final de 2018.

Na exposição de motivos que acompanha a proposta, o governo afirma que "as normas do acordo conferem maior previsibilidade e segurança jurídica a empresas e investidores brasileiros na Guiana e a empresas e investidores guianenses no Brasil".

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) apresentou relatório favorável à matéria. Ele destaca que "a década de 1990 testemunhou o crescimento do número de brasileiros residentes no país vizinho" e que em 2012 a Guiana ingressou no Mercosul na condição de Estado Associado. Também lembrou que "a descoberta de amplas jazidas de petróleo pela Guiana, com produção iniciada em dezembro de 2019, tem se mostrado promissora para o incremento da
cooperação bilateral no setor de energia".

Mercosul

Além disso, a CRE pode votar na mesma reunião o acordo para a eliminação dos encargos de roaming internacional aos usuários finais do Mercosul ( PDL 159/2022 ).

Também está na pauta da comissão o PDL 167/2022 , que trata do Acordo sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas. De acordo com Nelsinho Trad, relator do projeto, esse acordo "tem por objetivo promover a integração e circulação de pessoas na região fronteiriça do Mercosul, garantindo aos cidadãos das localidades vinculadas dos países signatários [Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai] o direito de obter documento de trânsito fronteiriço, que facilita circulação de pessoas e confere benefícios em educação, trabalho, saúde e comércio de bens".

Audiências

A pauta inclui ainda dois requerimentos de audiência pública, ambos apresentados pelo presidente da comissão.

Um deles, o REQ 18/2025 - CRE , solicita um debate sobre as oportunidades e os riscos para o agronegócio brasileiro no atual cenário internacional. O outro ( REQ 19/2025 - CRE ) tem o objetivo de discutir o acordo entre o Mercosul e a União Europeia .

Orçamento

Ao final da reunião, a CRE deve votar as emendas apresentadas no âmbito da comissão ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 ( PLN 2/2025 ). O relator da matéria é senador Hamilton Mourão.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Fachada do edifício-sede do Banco Central em Brasília - Foto: Leonardo Sá/Agência Senado Relator inclui medida para proteger Pix na PEC do Banco Central
Aprovado pelo Senado em novembro de 2024, o PL 2.628/2022 estabelece regras para proteger crianças e adolescentes nas plataformas digitais - Foto: nensuria/Freepik Projeto do Senado para proteger crianças na internet aguarda análise da Câmara
Efraim: comissão quer regularizar tramitação das matérias orçamentárias para que Orçamento seja votado no prazo - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado LDO de 2026 deve ser votada no início de setembro, diz Efraim
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h08
12°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima:
12°

Sensação

3.03 km/h

Vento

87%

Umidade

Raffaelli
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Lazzaretti
Império
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seco
Rádio Municipal
Sala
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicoob
Seu Manoel
Sicredi
Tarzan
Meganet
Unimed
Fitness
Mercado Balestrin
Sicoob
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
Império
Fitness
Tarzan
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Agro Niederle
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
Rádio Municipal
Raffaelli
F&J Santos
Sala
APPATA
Municípios
Tenente Portela - RS
Comenda de Honra será entregue na comemoração dos 70 anos do município
Tenente Portela - RS
Rústica dos 70 anos de Tenente Portela reunirá 400 corredores
Sala
Seco
APPATA
Rádio Municipal
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Meganet
Tarzan
Unimed
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicoob
Sicredi
Fitness
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ponto Grill
Império
Raffaelli
Últimas notícias
Há 1 hora Brasil Soberano recebe elogios e sugestões de entidades industriais
Há 1 hora Comissão aprova aumento da pena para estelionato quando cometido contra idosos e vulneráveis
Há 1 hora Comissão aprova projeto que facilita socorro a vítimas e liberação da via após acidente de trânsito
Há 1 hora Comissão debate recuperação judicial no setor agropecuário
Há 1 hora Acordos com Índia e Guiana estão na pauta da CRE
Sicoob
Império
Unimed
Fitness
Seco
Rádio Municipal
Sicredi
F&J Santos
Meganet
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Ipiranga
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sala
APPATA
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Seu Manoel
Tarzan
Mais lidas
1
Há 6 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 6 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 4 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Ponto Grill
Fitness
Seco
Unimed
Sicredi
Mercado Balestrin
Império
APPATA
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Sala
Meganet
Ipiranga
Seco
Sicredi
Sala
Sicoob
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Mercado do povo
Unimed
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
APPATA
F&J Santos
Ipiranga
Império
Seu Manoel
Tarzan
Ponto Grill
Fitness
Raffaelli
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados