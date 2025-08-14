WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Niederle
Mercado do povo
Rádio Municipal
Meganet
F&J Santos
APPATA
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
Folha Popular
Sicoob
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicredi
Império
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
Seco
Mercado Balestrin
Unimed
Câmara

Comissão aprova aumento da pena para estelionato quando cometido contra idosos e vulneráveis

Proposta segue em análise na Câmara

14/08/2025 21h06
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1918/25 , que aumenta a pena para o crime de estelionato quando cometido contra idosos e vulneráveis. Nesses casos, a punição atual, que varia de um a cinco anos de prisão, pode ser aumentada em dois terços ou triplicada.

Comete estelionato quem obtém vantagem ilícita, para si ou para outros, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, por meio de fraude.

A medida altera o Código Penal e o Estatuto da Pessoa Idosa . O texto também altera essa lei para aumentar a punição contra o crime de apropriação ou desvio de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, destinando-os a finalidade diversa daquela a que se destinavam.

Pelo projeto, a pena atual de reclusão de um a quatro anos passa a ser de dois a cinco anos.

O relator, deputado Sanderson (PL-RS), recomendou a aprovação do texto da deputada Dayany Bittencourt (União-CE). Segundo ele, a proposta protege o idoso de diversas formas de violência patrimonial. "Outro aspecto importante é a vedação à suspensão condicional do processo, o que evita que crimes patrimoniais graves contra idosos recebam penas brandas ou sejam objeto de acordos que não representam a devida resposta estatal", reforçou.

Próximos passos
A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em seguida, vai ao Plenário. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê arquivamento de multa ao se comprovar existência de CNH
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova inclusão de conteúdo sobre inteligência artificial na formação de educadores
Marina Ramos / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que facilita socorro a vítimas e liberação da via após acidente de trânsito
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h08
12°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima:
12°

Sensação

3.03 km/h

Vento

87%

Umidade

Sicredi
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Raffaelli
Ponto Grill
APPATA
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Meganet
Império
Seu Manoel
Fitness
Sala
Lazzaretti
Seco
F&J Santos
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ipiranga
Império
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Fitness
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicredi
Meganet
Tarzan
Agro Niederle
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Comenda de Honra será entregue na comemoração dos 70 anos do município
Tenente Portela - RS
Rústica dos 70 anos de Tenente Portela reunirá 400 corredores
Unimed
Sicoob
Ipiranga
Ponto Grill
Lazzaretti
Meganet
Seco
Raffaelli
Sala
Rádio Municipal
Tarzan
Seu Manoel
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicredi
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
APPATA
Agro Niederle
Império
Fitness
Últimas notícias
Há 11 minutos Justiça libera contratação de PMs para escolas cívico-militares em SP
Há 11 minutos Secretaria da Agricultura e Pecuária reativa Câmara Setorial do Tabaco em Santa Catarina
Há 11 minutos Comissão aprova projeto que prevê arquivamento de multa ao se comprovar existência de CNH
Há 11 minutos Comissão aprova inclusão de conteúdo sobre inteligência artificial na formação de educadores
Há 12 minutos Prazo para envio de documentos da avaliação das promoções do magistério é prorrogado até 22 de agosto
F&J Santos
Sala
Meganet
Tarzan
Fitness
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Lazzaretti
Império
Raffaelli
Unimed
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicoob
Seco
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seu Manoel
Agro Niederle
APPATA
Mais lidas
1
Há 6 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 6 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 4 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Fitness
Meganet
Tarzan
Raffaelli
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ipiranga
Império
Seco
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
Sala
Seu Manoel
Rádio Municipal
APPATA
Ponto Grill
Seu Manoel
Fitness
Império
Sala
Seco
Sicredi
Meganet
F&J Santos
Raffaelli
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ipiranga
APPATA
Tarzan
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados