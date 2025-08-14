Leite inaugura nova sede do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul

O governador Eduardo Leite inaugurou na quinta-feira (14/8) a nova sede do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MAC RS), no 4º Distrito de Porto Alegre. Além do governador, a solenidade de entrega do espaço, um galpão industrial de 500 metros quadrados (m²) totalmente revitalizado e um jardim de mais de 1,8 mil m², contou com a presença do secretário da Cultura, Eduardo Loureiro e da secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, convidados, comunidade cultural e imprensa.

Novo polo de arte e cultura

Nomeado de “MAC RS no 4D” (em alusão ao 4º Distrito), o prédio fica localizado na rua Comendador Azevedo, 256, no bairro Floresta. As instalações incluem galerias, área para ações pedagógicas, setor administrativo e operação gastronômica. O investimento do Estado foi superior a R$ 5 milhões, por meio do Avançar na Cultura, programa executado pela Secretaria da Cultura (Sedac).

Ao destacar a relevância do novo espaço, o governador Eduardo Leite ressaltou o simbolismo da entrega após mais de três décadas de espera.

“Trazer o MAC para o 4º Distrito foi para transformar a região ligada à economia criativa em polo de arte e cultura”, diz Leite - Foto: Vitor Rosa/Secom

“Estamos falando de um museu que é entregue depois de 33 anos. O Museu de Arte Contemporânea funcionava em um espaço mais limitado dentro da Casa de Cultura Mário Quintana, e todos que se mobilizam em torno desse tipo de arte ansiavam por ter uma sede própria. A decisão do governo foi trazer o MAC para o 4º Distrito, investindo R$ 5 milhões para transformar este local em um polo de arte e cultura inserido em uma área que vive um processo de reconversão para a economia criativa, mesmo após os impactos das enchentes. Tenho convicção de que este espaço será um importante motor cultural e econômico para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul”, afirmou Leite.

Investimentos na cultura

O secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, reforçou que a inauguração coroa um esforço coletivo de décadas e integra um conjunto expressivo de investimentos do Estado em cultura.

“É uma obra histórica, resultado de mais de 30 anos de sonho e trabalho de muitas pessoas, que encontrou no governador Eduardo Leite e na secretária Bia o acolhimento e a sensibilidade para se viabilizar. Somente na área cultural, temos em andamento obras que somam mais de R$ 110 milhões em equipamentos como o Museu Júlio de Castilhos, a Biblioteca Pública, a Casa de Cultura Mario Quintana e o Teatro São Pedro, além de programas de fomento que ultrapassam R$ 230 milhões. Isso só é possível porque o Estado recuperou sua capacidade de investir, e a cultura é, sem dúvida, um dos pilares do desenvolvimento do Rio Grande do Sul”, declarou Loureiro.

A secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, enfatizou que um museu não é apenas um edifício com obras, mas também um lugar que permite encontros entre gerações, saberes e expressões artísticas. “Aqui teremos mais do que um espaço para abrigar e conservar objetos. A nova sede do MAC é um ambiente que propõe processos, relações e interações”, afirmou.

Mesmo com nova sede, MAC continuará com espaços na Casa de Cultura Mario Quintana, onde esteve por mais de 30 anos -Foto: Vitor Rosa/Secom Atrações especiais na estreia

Como parte da programação de inauguração, a exposição “Três Casas”, do artista visual Nuno Ramos, estreia o espaço. A primeira edição do “Conversas de Casa”, projeto de encontro entre públicos, produtores e demais agentes culturais que compartilham reflexões sobre bastidores da produção das obras e outros aspectos das mostras, também aconteceu na quinta-feira (13/8). Participaram desse momento o artista e o curador da mostra inaugural, André Severo, com mediação da diretora do Museu.

A programação encerrou com atividades no Jardim das Esculturas: o lançamento da quarta edição do Clube do Colecionador Contemporâneo, que tem a curadoria de Vera Chaves Barcellos e obras dos artistas Begoña Egurbide, Clóvis Dariano, Leopoldo Plentz, Marina Camargo e da própria Vera; e a posse da nova diretoria da Associação dos Amigos do MAC RS para o biênio 2025/2026.

Um museu de duas sedes

Por mais de 30 anos, o MAC RS esteve sediado somente na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). Nesta nova fase, a instituição consolida-se como um museu de duas sedes, que coexistirão com uma só missão: preservar e difundir seu legado, incentivar a produção de arte contemporânea e debater criticamente o papel da arte na sociedade.

“Enquanto os espaços na CCMQ continuarão a servir como um palco para artistas emergentes do Estado, novos curadores e iniciativas inovadoras, as instalações do 4º Distrito trazem consigo desafios instigantes. Um verdadeiro ‘cubo branco’, uma página pronta para ter sua história escrita”, contextualiza a diretora do MAC RS, Adriana Boff. Ela reforça ainda que a nova sede está inserida em um território rico em camadas de lutas, transformações e ressignificações, contribuindo para o debate sobre o papel social do museu na contemporaneidade.

Com 500 m², o MAC RS no 4D conta com galerias, área para ações pedagógicas, setor administrativo e operação gastronômica. Além da área construída, um jardim complementa o cenário com esculturas do acervo, incluindo um espelho d’água e dois bondes restaurados, que servirão como espaço multiuso. Os projetos paisagístico e de interiores ressaltam a vegetação local. Tanto na área expositiva quanto na de lazer foram preparados recursos de acessibilidade, possibilitando que todos os públicos desfrutem da experiência.

Novas instalações incluem galerias, área para ações pedagógicas, setor administrativo e operação gastronômica -Foto: Vitor Rosa/Secom Exposição de inauguração

“Três Casas”, do artista visual Nuno Ramos, é a primeira exposição do MAC RS no 4D. A mostra conta com três réplicas de casas em tamanho real, imersas em piscinas de lama, no interior da galeria principal. A proposta combina memórias pessoais do artista com a reflexão sobre a enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024, impactando fortemente a região onde está a nova sede, convidando o público a pensar sobre a relação do ser humano com a força da natureza.

A escolha de Nuno Ramos para essa inauguração leva em consideração a sua ligação com o MAC RS e com a capital gaúcha. Nuno é autor de uma das primeiras obras incorporadas pela instituição, exibida diversas vezes ao longo dos anos.

“É uma honra inaugurar o Museu. Porto Alegre acompanhou de perto minha trajetória e acolheu o melhor de mim ao longo dos anos. Quando veio a enchente de 2024, senti que precisava estar mais perto, me mobilizei imediatamente e fui até a cidade. O impacto que tive com o que vi naquele momento foi profundo”, afirmou Ramos.

Memória ressignificada na arte

O artista considera que, dessa forma, a instituição abre suas portas sinalizando a vocação de debater grandes questões nacionais e urbanas, na dimensão política e ecológica.

De acordo com o curador, André Severo, ao ser apresentada no contexto pós-enchente, a obra propõe uma reflexão sobre as memórias daquele momento e a necessidade de reconhecer as perdas e as possibilidades do que vem pela frente.

“As casas imersas [da exposição] deixam de ser apenas as do artista e tornam-se as que vimos nas imagens da catástrofe. Não é uma obra meramente descritiva ou documental, é de certa forma um ritual que transforma a galeria em uma projeção”, acrescenta.

Na nova sede, pessoas com deficiência visual poderão se guiar e apreciar o local por meio de audioguias descritivos -Foto: Vitor Rosa/Secom

MAC RS Acessível: Arte para Todos

Cumprindo seu papel como uma instituição pública, o Museu se propõe a ser um espaço aberto a todos. Isso se traduz na política de aquisição de obras, que prioriza a representatividade, e nas ações de acessibilidade implementadas. Dessa forma, o projeto MAC RS Acessível proporciona uma vivência multissensorial durante as visitas, valorizando a experiência dos visitantes.

Na nova sede, pessoas com deficiência visual poderão se guiar e apreciar o local por meio de audioguias descritivos, além de mapas, piso e peças adaptadas para o toque. Textos em fonte ampliada e braille irão assegurar a leitura para diferentes necessidades visuais. Para o público surdo e com audição reduzida, por sua vez, haverá conteúdo em Libras, exibido por meio de vídeo.

Ainda, visando facilitar a compreensão de textos e temáticas abordadas, materiais em escrita facilitada e pictogramas serão dispostos de acordo com as exposições. Além desses recursos, a reforma do galpão foi pensada para produzir um Museu sem barreiras arquitetônicas, promovendo a acessibilidade física.

Parcerias

A obra da nova sede do MAC RS no 4D tem a parceria da Associação de Amigos do MAC RS (AAMACRS), patrocínio do Itaú, Tintas Killing e Vulcabras, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e apoio de Alibem, TecBril e Trinca.

Nova sede do Museu pode ser visitada gratuitamente. Atividades mediadas podem ser agendadas. -Foto: Vitor Rosa/Secom Serviço

A nova sede do Museu pode ser visitada gratuitamente:

de terça a sexta-feira, das 12h às 18h;

sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h.



Visitas mediadas podem ser solicitadas mediante agendamento por formulário on-line ou pelo e-mail [email protected] . O local não dispõe de estacionamento.

Texto: Pedro Neves e Sara Goldschmidt/Ascom Sedac

Edição: Anderson Machado/Secom