WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Folha Popular
Niederle
Seco
Sicredi
Sicoob
Império
Rádio Municipal
Tarzan
Unimed
Sala
Meganet
Ponto Grill
Raffaelli
Seu Manoel
APPATA
Lazzaretti
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Câmara

Ministério defende autossuficiência do Brasil em petróleo e gás natural durante a transição energética

Atualmente, o Brasil é o oitavo maior produtor de petróleo bruto do mundo, com projeção de chegar ao quarto lugar em 2031

14/08/2025 23h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

Em audiência da Comissão de Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados no dia 12, o Ministério de Minas e Energia defendeu os esforços por novos blocos exploratórios de petróleo e gás natural, mesmo diante da transição energética para fontes menos poluentes.

O diretor da área no ministério, Carlos Agenor Cabral, afirmou que o mundo vai continuar precisando de petróleo até 2050 e que “o Brasil não pode deixar o luxo de ser autossuficiente”.

Atualmente, o Brasil é o oitavo maior produtor de petróleo bruto do mundo, com projeção de chegar ao quarto lugar em 2031. No ano passado, a média de produção diária foi de 3,3 milhões de barris e as reservas (16,8 bilhões de barris) cresceram 6% em relação a 2023. Houve ainda a produção de 153 MMm3 por dia de gás natural. Os dois combustíveis fósseis foram responsáveis por quase R$ 100 bilhões de arrecadação em royalties e participação especial.

Porém, Cabral alertou que, no futuro, essa autossuficiência vai depender das novas reservas ainda em fase de pesquisa.

“É o apelo que a gente faz, porque se nós não conseguirmos desbravar as nossas novas fronteiras, o país vai voltar a ser importador de petróleo a partir de 2040. E o que é que nós precisamos para reverter essa curva? Mais investimento: investimento centrado em novas fronteiras, como a Margem Equatorial e Pelotas”.

A Bacia de Pelotas, no litoral do Rio Grande do Sul, tem contratos para cerca de 50 blocos de exploração de petróleo. A chamada Margem Equatorial envolve a Bacia do Rio Amazonas. Por lá, há estimativas de reservas de 10 bilhões de barris de petróleo, investimentos de US$ 56 bilhões e arrecadação estatal em torno de US$ 200 bilhões. Também há muita polêmica por causa dos riscos para uma área ambientalmente sensível.

Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Adensamento da cadeia produtiva de petróleo, gás e outras fontes renováveis de energia. Diretor do Departamento de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Ministério de Minas e Energia, Carlos Agenor Onofre Cabral
Carlos Cabral: autossuficiência vai depender das novas reservas ainda em fase de pesquisa

Em julho, o Ibama aprovou o Projeto do Plano de Proteção à Fauna e aguarda-se agora a data para a Avaliação Pré-Operacional (APO), última etapa antes de eventual licença ambiental para a perfuração de um poço na Bacia da Foz do Amazonas.

Carlos Agenor Cabral argumentou que a produção nacional já é de baixo carbono (10 kg a 13 kg CO2e/boe) quando comparada com a média mundial (19 kg CO2e/boe). Além disso, citou os compromissos do país com a implantação de tecnologias de descarbonização e de sequestro de carbono (BECCS, CCS e CCUS) a fim se chegar à neutralidade de carbono até 2050.

“No mundo todo, ninguém tem essa característica da matriz energética brasileira altamente concentrada em biocombustíveis. Se eu sequestro esse carbono, ele vira negativo. Então, por isso que nós temos o potencial de ter emissões negativas do setor de energia no Brasil”.

Gerente de política industrial do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), Pedro Alem também alertou sobre outros riscos caso o Brasil se torne um país importador a partir de 2040.

“Caso não encontremos novas reservas, nós enfrentaremos um problema fiscal muito pior do que o potencial problema de comércio exterior que se vislumbra. Então, temos que ter isso muito claro na mente, também trabalhando sempre com responsabilidade, com respeito às normas ambientais e com segurança operacional”.

Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Adensamento da cadeia produtiva de petróleo, gás e outras fontes renováveis de energia. Dep. Alexandre Lindenmeyer (PT-RS)
Alexandre Lindenmeyer aposta na qualificação profissional e na geração de renda para os trabalhadores do setor

Analista da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Jorge Boeira reforçou esses argumentos.

“Existe uma discussão muito equivocada hoje dentro da sociedade de que petróleo e gás não fazem parte da transição energética. As transições não ocorrem de um dia para o outro. É muito difícil desmontar uma estrutura de produção e uso de energia de quase 100 milhões de barris por um dia de um dia para o outro”.

A audiência ainda contou com representantes de vários setores industriais que agradeceram ao Congresso Nacional por avanços na legislação em torno dos combustíveis do futuro e do hidrogênio verde.

Organizador do debate, o deputado Alexandre Lindenmeyer (PT-RS) aposta em otimizar oportunidades, também com foco na qualificação profissional e na geração de renda para os trabalhadores do setor. “Por mais que seja complexo o momento que a gente está vivendo, talvez seja uma oportunidade de a gente fortalecer a indústria nacional para fazer frente a esses desafios que a gente tem hoje em âmbito global”.

O Ministério do Desenvolvimento mapeou investimentos de R$ 3,8 trilhões para o setor de energia até 2034, entre eles R$ 2,5 trilhões em petróleo e gás, R$ 260 bilhões em combustíveis do futuro e R$ 130 bilhões em eletromobilidade.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê arquivamento de multa ao se comprovar existência de CNH
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova inclusão de conteúdo sobre inteligência artificial na formação de educadores
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova aumento da pena para estelionato quando cometido contra idosos e vulneráveis
Tenente Portela, RS
Atualizado às 01h08
Tempo limpo Máxima: 21° - Mínima:

Sensação

2.34 km/h

Vento

92%

Umidade

Sicoob
APPATA
Hospital Santo Antonio
Fitness
Unimed
Império
Mercado do povo
Meganet
Sicredi
Seu Manoel
Raffaelli
Agro Niederle
Sala
Lazzaretti
Tarzan
Mercado Balestrin
Seco
F&J Santos
Ipiranga
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
APPATA
Mercado do povo
Sala
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicoob
Império
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicredi
Agro Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Comenda de Honra será entregue na comemoração dos 70 anos do município
Tenente Portela - RS
Rústica dos 70 anos de Tenente Portela reunirá 400 corredores
Raffaelli
Sicredi
Ipiranga
Unimed
Hospital Santo Antonio
Império
Sicoob
Ponto Grill
Meganet
Agro Niederle
Seco
Seu Manoel
Tarzan
F&J Santos
APPATA
Sala
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Fitness
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 2 horas Estado realiza sensibilização com diretores da Rede Estadual sobre o Ensino Médio em Tempo Integral
Há 3 horas Brasil busca diálogo, mas não negociará soberania, afirma Fávaro
Há 3 horas Ministério defende autossuficiência do Brasil em petróleo e gás natural durante a transição energética
Há 3 horas Leite inaugura nova sede do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul
Há 3 horas Governador Eduardo Leite detalha acordo com o Ministério Público que garante ampliação de recursos para a saúde
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Tarzan
Seco
Sala
Império
Hospital Santo Antonio
Unimed
Meganet
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Mais lidas
1
Há 7 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 7 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 6 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 5 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Ipiranga
APPATA
Sicredi
Império
Meganet
Sicoob
Mercado Balestrin
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seu Manoel
Seco
Tarzan
Rádio Municipal
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
F&J Santos
Fitness
Fitness
Sicredi
Raffaelli
Sicoob
Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Seu Manoel
Meganet
Sala
Seco
Rádio Municipal
Agro Niederle
Unimed
Império
APPATA
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados