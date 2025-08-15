Polícia Civil leva Programa Papo de Responsa à Feira do Livro da Escola Sepé Tiaraju

Na quinta-feira, 14, a Polícia Civil, por meio da equipe do Programa Papo de Responsa, participou da Ferpoli (Feira do Livro) da Escola Sepé Tiaraju, em Tenente Portela.

Durante a atividade, o inspetor de polícia Rodrigo Santos Gediel esteve presente distribuindo panfletos informativos sobre violência doméstica e dialogando com a comunidade escolar.

O Papo de Responsa é um programa de prevenção da Polícia Civil do Rio Grande do Sul que tem como objetivo promover a interlocução com a sociedade, especialmente jovens e adolescentes. Seu principal espaço de atuação são as escolas de ensino fundamental e médio, públicas e privadas, onde busca incentivar um diálogo descontraído sobre temas como prevenção às drogas, violência, bullying, escolhas de vida, papel do policial na sociedade, entre outros assuntos relevantes.