Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas

No terça-feira, 12, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Derrubadas promoveu uma reunião para planejar e alinhar o funcionamento do Grupo Técnico Municipal (GTM) do Programa Primeira Infância Melhor (PIM). O encontro contou com a participação de autoridades e representantes de diferentes áreas da administração, reforçando o caráter intersetorial do programa.

Estiveram presentes o secretário municipal de Saúde e Saneamento, Ângelo Leomir de Oliveira; a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Cristiane Führ; e a secretária municipal de Assistência Social, Rosimeri Marques. Também participaram integrantes do GTM, como Adriana Homa, Elisângela Machado da Rosa Fernandes, Fernanda Furini e a visitadora do PIM, Aline Jacob.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias para fortalecer as ações do programa no município, com foco na ampliação da qualidade do atendimento às famílias, no planejamento de ações conjuntas e no aprimoramento das visitas domiciliares. O objetivo é assegurar um acompanhamento mais eficiente das crianças, promovendo desenvolvimento integral e bem-estar na primeira infância.

O Primeira Infância Melhor é uma política pública do Governo do Estado do Rio Grande do Sul voltada para crianças de zero a seis anos, especialmente as em situação de vulnerabilidade social. O programa realiza visitas domiciliares semanais conduzidas por profissionais capacitados, que orientam as famílias sobre práticas de cuidado, estímulo e fortalecimento de vínculos afetivos. Em Derrubadas, o PIM é coordenado pelo GTM, responsável por organizar, monitorar e avaliar as ações, integrando as políticas de saúde, educação e assistência social.

A realização da reunião reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização da infância e com a construção de políticas públicas que assegurem o direito ao desenvolvimento pleno de todas as crianças de Derrubadas.