WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Raffaelli
Tarzan
Unimed
Ipiranga
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Ponto Grill
Lazzaretti
Fitness
APPATA
Hospital Santo Antonio
Niederle
Folha Popular
F&J Santos
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sala
Sicredi
Império
Seco
Câmara

Comissão aprova projeto que obriga União a implantar ciclovias em trechos de rodovias federais

Projeto segue em análise na Câmara dos Deputados

15/08/2025 13h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3084/21, do Senado, que obriga a União a implantar ciclovias nos trechos de rodovias federais ou interestaduais sob sua responsabilidade, que tenham tráfego expressivo de ciclistas ou apresentem forte potencial de deslocamentos por bicicletas.

O projeto, da ex-senadora Nilda Gondim (PB), foi aprovado por recomendação do relator, deputado Zé Adriano (PP-AC).

A proposição modifica a lei que trata do Sistema Nacional de Viação para incluir as infraestruturas cicloviárias no Subsistema Rodoviário Federal, que atualmente abrange apenas as rodovias administradas pela União. Se virar lei, a medida será regulamentada posteriormente. O texto altera ainda a Política Nacional de Mobilidade Urbana .

Zé Adriano observou que, apesar de a Lei de Mobilidade Urbana já mencionar que as ciclovias compõem a infraestrutura de mobilidade urbana, a legislação é omissa no que diz respeito às infraestruturas intermunicipais, interestaduais e internacionais. “Tal lacuna contribui ainda mais para a deficiência da infraestrutura cicloviária no Brasil, além de dificultar o crescimento do transporte por bicicletas”, afirmou.

O relator acredita que atribuir à União e aos estados a competência para planejar e implantar infraestrutura cicloviária fortalece as iniciativas em prol da mobilidade ativa.

Próximos passos
O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Desenvolvimento Urbano; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se for aprovada pelos deputados sem alterações, a proposta seguirá para sanção presidencial.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova flexibilização fiscal para ações em calamidades públicas
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova obrigação de a União criar ciclovias em trechos de vias federais
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto sobre inclusão de alimentos sem glúten e sem lactose na merenda escolar
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
19°
Tempo limpo Máxima: 21° - Mínima:
19°

Sensação

2.41 km/h

Vento

60%

Umidade

Ipiranga
Sala
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
Seu Manoel
Unimed
Agro Niederle
Raffaelli
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Meganet
Seco
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Tarzan
Sicoob
Império
Mercado do povo
Sicoob
Fitness
Império
Sicoob
F&J Santos
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ipiranga
Raffaelli
APPATA
Unimed
Agro Niederle
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicredi
Tarzan
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Municípios
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Polícia Civil leva Programa Papo de Responsa à Feira do Livro da Escola Sepé Tiaraju
Tarzan
Império
Rádio Municipal
F&J Santos
Seu Manoel
Sicredi
Fitness
Sicoob
Lazzaretti
Sala
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado do povo
Unimed
APPATA
Seco
Raffaelli
Meganet
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 1 hora Nunes vota por absolvição, mas maioria do STF condena Carla Zambelli
Há 1 hora Comissão aprova flexibilização fiscal para ações em calamidades públicas
Há 1 hora Ex-diretor terá que pagar quase R$ 550 mil por uso político da PRF
Há 1 hora Comissão aprova projeto que obriga União a implantar ciclovias em trechos de rodovias federais
Há 1 hora Comissão aprova obrigação de a União criar ciclovias em trechos de vias federais
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Meganet
Seu Manoel
F&J Santos
Rádio Municipal
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Fitness
Agro Niederle
Sicoob
APPATA
Seco
Sicredi
Ponto Grill
Mercado do povo
Sala
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Império
Mais lidas
1
Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Há 7 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
3
Há 5 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
4
Há 4 dias PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
5
Há 7 dias Moraes autoriza Bolsonaro a receber familiares no Dia dos Pais
Unimed
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Meganet
Rádio Municipal
Ipiranga
Tarzan
Fitness
Seco
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Raffaelli
APPATA
Sala
Mercado Balestrin
Ipiranga
F&J Santos
Agro Niederle
Sicredi
Império
Rádio Municipal
Sicredi
Seco
Ponto Grill
Império
Seu Manoel
Mecânica Jaime
APPATA
Ipiranga
Meganet
Sala
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Fitness
Mercado do povo
Unimed
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados