WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Meganet
Lazzaretti
Niederle
Mercado Balestrin
Folha Popular
APPATA
Império
Hospital Santo Antonio
Sala
Tarzan
Sicredi
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ponto Grill
F&J Santos
Raffaelli
Fitness
Sicoob
Mercado do povo
Seu Manoel
Ipiranga
Seco
Justiça

Ex-diretor terá que pagar quase R$ 550 mil por uso político da PRF

Silvinei tinha sido absolvido em primeira instância

15/08/2025 13h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques , que comandou a corporação no governo de Jair Bolsonaro (2019-2022), foi condenado a pagar multa de mais de R$ 500 mil por uso político da instituição durante a campanha eleitoral presidencial de 2022.

A decisão unânime é da 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo), que analisou o recurso de uma ação impetrada pelo Ministério Público Federal (MPF).

Silvinei havia sido absolvido em primeira instância da acusação de que, entre agosto e outubro de 2022, utilizou a posição institucional e a imagem da PRF para “promover, reiteradamente” o então presidente e candidato à reeleição, por meio de entrevistas, postagens em redes sociais e atos públicos oficiais.

Ao analisar o recurso, a 8ª Turma apontou entre as razões para condenação a entrega de uma camisa com número do candidato em cerimônia oficial, a convocação de servidores para eventos com conteúdo político-partidário e a publicação de mensagem com “pedido explícito de voto”.

Uso da máquina pública

Para os desembargadores, “as condutas foram praticadas no exercício da função pública, com mobilização de estrutura, servidores e recursos logísticos da PRF, caracterizando uso de recursos do erário e violação direta ao princípio da impessoalidade” .

O voto do relator, desembargador federal Rogério Tobias de Carvalho, citou que em eventos oficiais, Silvinei fazia postagens na internet nas quais elogiava o então presidente e divulgava rede social de campanha de Bolsonaro . São citadas também fotos ao lado do presidenciável e discursos com elogios.

“Tais condutas, adotadas de maneira deliberada, refletiram manifestações reiteradas — ora sutis, ora expressas — de apoio ao então presidente da República e candidato à reeleição, com nítida intenção de favorecer politicamente sua candidatura”, afirma o relator.

O acórdão da decisão, assinado pelo relator em 8 de agosto e divulgado nesta sexta-feira (15), decide por duas sanções:

  • multa no valor correspondente a 24 vezes a remuneração que o réu recebia à época dos fatos no cargo de diretor-geral da PRF.
  • proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios, ou incentivos fiscais, ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de quatro anos.

O voto do relator discrimina que a remuneração de Vasques em outubro de 2022 era de R$ 22.776,33, fazendo com que a multa seja de R$ 546.631,92.

Julgamento por golpe

Silvinei Vasques está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de participar da tentativa de golpe de estado .

Ele é um dos réus do núcleo 2 da ação penal da trama golpista. O grupo foi apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como responsável por ações gerenciais para o golpe, como a produção de minutas golpistas e a coordenação de operações contra adversários.

Ele foi denunciado por cinco crimes : organização criminosa, golpe de Estado, tentativa violenta de abolir o Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Silvinei prestou depoimento no último da 24.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/ Agência Brasil Nunes vota por absolvição, mas maioria do STF condena Carla Zambelli
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Justiça libera contratação de PMs para escolas cívico-militares em SP
© Valter Campanato/Agência Brasil Saiba o que dizem réus da trama golpista em alegações finais ao STF
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
19°
Tempo limpo Máxima: 21° - Mínima:
19°

Sensação

2.41 km/h

Vento

60%

Umidade

Meganet
Agro Niederle
Ponto Grill
Seu Manoel
APPATA
Mercado Balestrin
Fitness
Mercado do povo
Ipiranga
Sala
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seco
Raffaelli
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Império
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicoob
Sala
APPATA
Sicoob
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Fitness
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
Império
Seu Manoel
Raffaelli
Tarzan
Meganet
Sicredi
Ponto Grill
Municípios
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Polícia Civil leva Programa Papo de Responsa à Feira do Livro da Escola Sepé Tiaraju
Ponto Grill
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sala
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seu Manoel
Meganet
Sicredi
Tarzan
Raffaelli
Seco
Unimed
Fitness
APPATA
F&J Santos
Mercado do povo
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 1 hora Nunes vota por absolvição, mas maioria do STF condena Carla Zambelli
Há 1 hora Comissão aprova flexibilização fiscal para ações em calamidades públicas
Há 1 hora Ex-diretor terá que pagar quase R$ 550 mil por uso político da PRF
Há 1 hora Comissão aprova projeto que obriga União a implantar ciclovias em trechos de rodovias federais
Há 1 hora Comissão aprova obrigação de a União criar ciclovias em trechos de vias federais
Ipiranga
APPATA
Tarzan
Sicredi
Sala
Ponto Grill
Unimed
Seu Manoel
Agro Niederle
F&J Santos
Meganet
Mercado do povo
Rádio Municipal
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Seco
Hospital Santo Antonio
Império
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Há 7 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
3
Há 5 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
4
Há 4 dias PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
5
Há 7 dias Moraes autoriza Bolsonaro a receber familiares no Dia dos Pais
APPATA
Sicoob
Seu Manoel
F&J Santos
Sala
Sicredi
Seco
Fitness
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ipiranga
Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Tarzan
Meganet
Lazzaretti
APPATA
Seco
Agro Niederle
Sala
Raffaelli
Seu Manoel
Mercado do povo
Império
Fitness
Mercado Balestrin
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Rádio Municipal
Ponto Grill
Ipiranga
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados