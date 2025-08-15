Santa Catarina tem 156 municípios inscritos no programa Pet Levado a Sério

Prazo para inscrição no maior programa de castração de cães e gatos do país se encerra em 10 dias.Foto: Leo Munhoz/Secom GOVSC

Até o momento, 156 dos 281 municípios catarinenses elegíveis, se inscreveram no Pet Levado a Sério, o maior programa de castração de cães e gatos do país. O edital do Pet Levado a Sério, lançado pelo governador Jorginho Mello, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e de Economia Verde, recebe inscrições dos municípios interessados nas capacitações técnicas e castrações de cães e gatos até o dia 25/08.

O projeto é voltado à promoção do bem-estar animal e controle populacional de cães e gatos por meio da castração, contribuindo para a redução dos casos de abandono e de maus-tratos no estado.

A iniciativa quer contemplar municípios com até 100 mil habitantes, que é um dos principais requisitos para recebimento do Pet Levado a Sério. Para serem selecionados, os municípios devem realizar a inscrição no site oficial da SEMAE pelo link https://programas.sc.gov.br/petlevadoaserio /. Após a inscrição, será firmado um convênio simplificado com o Governo do Estado para viabilizar a execução local do programa. O objetivo é garantir que os recursos sejam utilizados com responsabilidade, gerando resultados concretos com menos abandono, menos maus-tratos e mais saúde para os animais e a população.

O secretário do Meio Ambiente e de Economia Verde, Emerson Stein, destacou a importância da iniciativa. “Com o Pet Levado a Sério, mais do que repassar recursos, queremos fortalecer as políticas públicas de saúde animal dos municípios catarinenses, principalmente aqueles que possuem pouca ou nenhuma familiaridade com o tema. A ideia é justamente disseminar a importância desse projeto, que é mais do que uma causa e um projeto de governo, mas sim um projeto de estado”, pontua o secretário da SEMAE.

A iniciativa prevê R$ 18 milhões em investimentos em 90 mil castrações em 281 municípios — 95% do estado, até 2026. Além das castrações, as prefeituras vão receber apoio técnico e capacitação para a execução das ações previstas, como iniciativas de educação para a guarda responsável e capacitação de agentes públicos.

“Queremos fomentar a gestão estratégica da saúde animal nos municípios, que é de fato, onde tudo acontece, onde as pessoas vivem. Além da causa animal, estamos falando da saúde pública em geral, já que existem muitos riscos de zoonoses e outras consequências da presença descontrolada de animais em vias públicas, e com isso diminuir o abandono e os maus-tratos”, complementa a Diretora de Bem-Estar Animal da SEMAE, Fabrícia Rosa Costa.