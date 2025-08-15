WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Sicoob
Seu Manoel
Raffaelli
Ipiranga
Unimed
Meganet
Império
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Seco
Rádio Municipal
Folha Popular
Lazzaretti
Fitness
F&J Santos
Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sala
Tarzan
Meio Ambiente

Santa Catarina tem 156 municípios inscritos no programa Pet Levado a Sério

Prazo para inscrição no maior programa de castração de cães e gatos do país se encerra em 10 dias.Foto: Leo Munhoz/Secom GOVSCAté o momento, 156 do...

15/08/2025 14h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Prazo para inscrição no maior programa de castração de cães e gatos do país se encerra em 10 dias.Foto: Leo Munhoz/Secom GOVSC

Até o momento, 156 dos 281 municípios catarinenses elegíveis, se inscreveram no Pet Levado a Sério, o maior programa de castração de cães e gatos do país. O edital do Pet Levado a Sério, lançado pelo governador Jorginho Mello, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e de Economia Verde, recebe inscrições dos municípios interessados nas capacitações técnicas e castrações de cães e gatos até o dia 25/08.

O projeto é voltado à promoção do bem-estar animal e controle populacional de cães e gatos por meio da castração, contribuindo para a redução dos casos de abandono e de maus-tratos no estado.

A iniciativa quer contemplar municípios com até 100 mil habitantes, que é um dos principais requisitos para recebimento do Pet Levado a Sério. Para serem selecionados, os municípios devem realizar a inscrição no site oficial da SEMAE pelo link https://programas.sc.gov.br/petlevadoaserio /. Após a inscrição, será firmado um convênio simplificado com o Governo do Estado para viabilizar a execução local do programa. O objetivo é garantir que os recursos sejam utilizados com responsabilidade, gerando resultados concretos com menos abandono, menos maus-tratos e mais saúde para os animais e a população.

O secretário do Meio Ambiente e de Economia Verde, Emerson Stein, destacou a importância da iniciativa. “Com o Pet Levado a Sério, mais do que repassar recursos, queremos fortalecer as políticas públicas de saúde animal dos municípios catarinenses, principalmente aqueles que possuem pouca ou nenhuma familiaridade com o tema. A ideia é justamente disseminar a importância desse projeto, que é mais do que uma causa e um projeto de governo, mas sim um projeto de estado”, pontua o secretário da SEMAE.

A iniciativa prevê R$ 18 milhões em investimentos em 90 mil castrações em 281 municípios — 95% do estado, até 2026. Além das castrações, as prefeituras vão receber apoio técnico e capacitação para a execução das ações previstas, como iniciativas de educação para a guarda responsável e capacitação de agentes públicos.

“Queremos fomentar a gestão estratégica da saúde animal nos municípios, que é de fato, onde tudo acontece, onde as pessoas vivem. Além da causa animal, estamos falando da saúde pública em geral, já que existem muitos riscos de zoonoses e outras consequências da presença descontrolada de animais em vias públicas, e com isso diminuir o abandono e os maus-tratos”, complementa a Diretora de Bem-Estar Animal da SEMAE, Fabrícia Rosa Costa.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC IMA divulga relatório de balneabilidade complementar referente ao mês de julho
Foto: Reprodução/Secom SC IMA atua para mitigar danos ao meio ambiente após acidente com derramamento de combustível em Presidente Nereu
- Governo lança Programa Guardiões da Fauna para ampliar rede de mantenedores seguros de animais silvestres
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h08
20°
Tempo limpo Máxima: 21° - Mínima:
20°

Sensação

2.34 km/h

Vento

66%

Umidade

Meganet
Raffaelli
Tarzan
Sicredi
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Agro Niederle
Lazzaretti
Império
Sala
Seu Manoel
Ipiranga
Seco
Unimed
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
Seu Manoel
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicoob
Meganet
Fitness
Unimed
Império
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ponto Grill
Ipiranga
Mecânica Jaime
Raffaelli
Tarzan
Lazzaretti
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Ipiranga
Fitness
Seco
Mercado do povo
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicredi
Ponto Grill
Império
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sala
APPATA
Agro Niederle
Rádio Municipal
Unimed
Últimas notícias
Há 21 minutos Saiba como é o novo teste do SUS para detectar câncer do colo do útero
Há 21 minutos Toffoli anula atos de Moro contra Vaccari Neto na Lava Jato
Há 21 minutos Wellington Dias participa de reunião conjunta de três comissões na quarta
Há 21 minutos Comissão aprova inclusão de quadrilhas juninas escolares no Plano Nacional de Cultura
Há 21 minutos Alexandre de Moraes autoriza presidente do PL a visitar Jair Bolsonaro
Sicoob
Rádio Municipal
Seco
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Império
Sicredi
Ponto Grill
F&J Santos
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Unimed
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ipiranga
Meganet
Agro Niederle
Tarzan
Sala
Mais lidas
1
Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Há 7 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
3
Há 5 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
4
Há 4 dias PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
5
Há 7 dias Moraes autoriza Bolsonaro a receber familiares no Dia dos Pais
Tarzan
Seco
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sala
Fitness
APPATA
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Sicoob
Ipiranga
Ipiranga
F&J Santos
Unimed
Império
Raffaelli
Seu Manoel
Sicredi
Mercado do povo
Sala
Ipiranga
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seco
F&J Santos
Raffaelli
Seu Manoel
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Ponto Grill
Meganet
Tarzan
Império
Lazzaretti
Fitness
Agro Niederle
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados