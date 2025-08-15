WhatsApp

Economia

Associação de cafés especiais apoia medidas do Plano Brasil Soberano

Nota foi divulgada ontem

15/08/2025 14h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) divulgou nota em apoio ao Plano Brasil Soberano, resposta do governo brasileiro para a imposição ao tarifaço de 50% aos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos (EUA).

“A Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) entende que se tratam de medidas importantes, no curtíssimo prazo, as quais darão um direcionamento para o segmento no enfrentamento da crise”, disse a entidade no comunicado divulgado ontem.

“As medidas anunciadas permitirão, ainda no curto prazo, que o setor dos cafés especiais do Brasil ganhe um fôlego pontual, assim como o próprio governo federal, para manter suas negociações, alinhando posicionamentos internamente e reforçando a sinergia com as entidades pares do setor privado do café nos EUA, de forma que seja alcançada uma solução definitiva e positiva nessa relação bilateral sobre o café”, segue o comunicado.

A BSCA explicou que os Estados Unidos são os principais parceiros comerciais de cafés especiais, com importações pelo país norte-americano que somam mais de 2 milhões de sacas do produto por ano. O que representa uma receita superior a US$ 550 milhões ao ano.

A entidade diz ainda que a melhor solução para o problema seria a inclusão do café na lista de produtos isentos do tarifaço.

“Ao tempo que reforçamos a importância das medidas apresentadas para que o setor ganhe fôlego e consiga, junto ao governo, manter as negociações para que encontre uma solução, através do diálogo, para o restabelecimento do fluxo de comércio em condições justas entre Brasil e EUA”.O Plano Brasil Soberano traz uma série de medidas de apoio para empresas prejudicadas pelo tarifaço dos Estados Unidos, com a criação de linha de crédito com taxas mais acessíveis, adiamento de tributos federais por dois meses e a reativação do Reintegra, mecanismo para ressarcir como crédito tributário empresas por tributos ao longo da cadeia produtiva.

Número de pessoas em busca de emprego cai 21% no segundo trimestre
Desemprego cai em 18 estados no segundo trimestre
Brasil busca diálogo, mas não negociará soberania, afirma Fávaro
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Saiba como é o novo teste do SUS para detectar câncer do colo do útero
Toffoli anula atos de Moro contra Vaccari Neto na Lava Jato
Wellington Dias participa de reunião conjunta de três comissões na quarta
Comissão aprova inclusão de quadrilhas juninas escolares no Plano Nacional de Cultura
Alexandre de Moraes autoriza presidente do PL a visitar Jair Bolsonaro
1
Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
3
Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
4
PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
5
Moraes autoriza Bolsonaro a receber familiares no Dia dos Pais
