Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha

Educação

15/08/2025 16h41
Por: Júlio Santos
Foto: Polícia Civil
Foto: Polícia Civil

Na manhã de quinta-feira, 14, Vista Gaúcha recebeu a apresentação do Programa Libertar, da Polícia Civil, conduzida pela inspetora de polícia Liara Fabricio de Moura. O encontro foi voltado à Secretaria Municipal de Educação e reuniu representantes de diferentes setores e instituições de ensino do município.

Estiveram presentes membros do Conselho Tutelar, da Assistência Social, professores e estudantes do 6º ao 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Nelso Piccinini, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Pinheiro Machado, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui Barbosa, além de alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Médio Érico Veríssimo.

O Programa Libertar é uma iniciativa voltada ao combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, com foco em ações educativas para prevenção, fortalecimento das investigações, identificação e punição de agressores, além de oferecer suporte psicológico às vítimas e seus familiares.

Ao todo, 146 pessoas participaram do evento, que abordou estratégias para alertar sobre os riscos e formas de prevenção da violência sexual, reforçando a importância da mobilização comunitária.

A expressiva participação demonstra o comprometimento da comunidade em criar um ambiente mais seguro e protetor para crianças e adolescentes, unindo esforços para enfrentar e erradicar a violência sexual infantojuvenil.

