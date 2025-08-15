WhatsApp

Justiça

Alexandre de Moraes autoriza presidente do PL a visitar Jair Bolsonaro

Ex-presidente cumpre prisão domiciliar por decisão do ministro do STF

15/08/2025 17h41
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Conforme a decisão, a visita deverá ser no dia 28 de agosto, entre 10h e 18h.

Desde o dia 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro . As visitas foram restringidas a familiares e aliados, que precisam de autorização do Supremo.

Moraes atendeu ao pedido feito na terça-feira (12) por Valdemar. Presidente do partido de Bolsonaro, o político disse que teve o pedido de visita negado anteriormente pelo ministro por ter feito a solicitação diretamente ao Supremo.

A nova solicitação da visita foi feita após o ministro entender que os pedidos devem ser feitos pela defesa do ex-presidente , e não por pedidos avulsos protocolados por aliados.

Na decisão desta sexta-feira, após demonstrar que Bolsonaro tem interesse em recebê-lo, Valdemar conseguiu a liberação da visita.

A prisão e as restrições de visitas foram decretadas após o ministro entender que Bolsonaro usou as redes sociais de seus filhos para burlar a proibição do ministro, inclusive por intermédio de terceiros.

As medidas cautelares foram determinadas no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, é investigado pela sua atuação junto ao governo dos Estados Unidos para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.

Em março deste ano, Eduardo pediu licença do mandato parlamentar e foi morar nos Estados Unidos, sob a alegação de perseguição política.

Nesse processo, Bolsonaro é investigado por mandar recursos, via pix, para bancar a estadia de seu filho no exterior. Bolsonaro também é réu no STF na ação penal da trama golpista.

