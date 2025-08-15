WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
F&J Santos
Tarzan
Raffaelli
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Fitness
Sala
Unimed
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicoob
Sicredi
Império
Ipiranga
Folha Popular
Niederle
Rádio Municipal
Senado Federal

Wellington Dias participa de reunião conjunta de três comissões na quarta

O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, participa de audiência pública na quarta-feira (20), a partir das 14h. A re...

15/08/2025 17h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Wellington Dias é ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Wellington Dias é ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, participa de audiência pública na quarta-feira (20), a partir das 14h. A reunião será conjunta , das comissões de Assuntos Sociais (CAS), de Desenvolvimento Regional (CDR) e de Agricultura (CRA).

Wellington Dias vai prestar informações aos senadores sobre os desafios, metas, planejamento e diretrizes governamentais do ministério e sobre as políticas de desenvolvimento regional e de turismo.

Ele deve explicar a posição do governo quanto ao PL 715/2023 , que exclui os valores recebidos por trabalhadores rurais contratados por safra do cálculo da renda familiar mensal usada para definir quem tem direito a benefícios sociais. O projeto também estabelece o registro obrigatório no eSocial de informações sobre os contratos de safra.

A audiência foi requerida na CAS pelos senadores Humberto Costa (PT-PE) e Jussara Lima (PSD-PI). Também houve requerimento de Dorinha Seabra (União-TO) e Augusta Brito (PT-CE) na CDR e, na CRA, de Marcos Rogério e Zequinha Marinho (Podemos-PA).

Segundo o governo federal, o ministério é responsável pelas políticas nacionais de desenvolvimento e de assistência social, de renda de cidadania, de segurança alimentar e nutricional, e pela gestão do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Sua estrutura tem sete secretarias: Assistência Social; Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único; Renda de Cidadania; Segurança Alimentar e Nutricional; Combate à Pobreza e à Fome; Cuidados e Família; e Inclusão Socioeconômica. Há também um órgão colegiado ligado ao MDS, o Conselho Nacional de Assistência Social.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Pedro Chaves é autor do requerimento para a homenagem - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Representação de Goiás na capital federal é tema de homenagem no Senado
O plano de trabalho foi elaborado pela senadora Tereza Cristina - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Comissão que negociou tarifas nos EUA vota plano de trabalho na quarta-feira
O encontro deve analisar os fundamentos legais para aplicação dos embargos - Foto: Felipe Werneck/Ibama Subcomissão debate embargos do Ibama em cinco estados da Amazônia Legal
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h08
20°
Tempo limpo Máxima: 21° - Mínima:
20°

Sensação

2.34 km/h

Vento

66%

Umidade

Ponto Grill
Agro Niederle
Seco
Sala
Unimed
Mercado Balestrin
APPATA
Mercado do povo
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Meganet
Fitness
Rádio Municipal
Seu Manoel
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
Império
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Império
Sala
Ponto Grill
Tarzan
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
Fitness
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Seu Manoel
Sicoob
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
APPATA
Mercado do povo
Ipiranga
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
F&J Santos
Sala
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado do povo
Raffaelli
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicoob
Tarzan
Império
Seco
APPATA
Agro Niederle
Rádio Municipal
Meganet
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Unimed
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 22 minutos Saiba como é o novo teste do SUS para detectar câncer do colo do útero
Há 23 minutos Toffoli anula atos de Moro contra Vaccari Neto na Lava Jato
Há 23 minutos Wellington Dias participa de reunião conjunta de três comissões na quarta
Há 23 minutos Comissão aprova inclusão de quadrilhas juninas escolares no Plano Nacional de Cultura
Há 23 minutos Alexandre de Moraes autoriza presidente do PL a visitar Jair Bolsonaro
Seco
Mercado do povo
Rádio Municipal
Meganet
Sala
F&J Santos
APPATA
Ponto Grill
Sicoob
Ipiranga
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Raffaelli
Sicredi
Unimed
Império
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Há 7 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
3
Há 5 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
4
Há 4 dias PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
5
Há 7 dias Moraes autoriza Bolsonaro a receber familiares no Dia dos Pais
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sicredi
Tarzan
APPATA
Fitness
Seu Manoel
Ponto Grill
Sala
Meganet
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicoob
Agro Niederle
F&J Santos
Império
Império
Raffaelli
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Agro Niederle
Mercado do povo
Seco
F&J Santos
Mecânica Jaime
Meganet
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicoob
Sicredi
Tarzan
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados