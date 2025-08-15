WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Raffaelli
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado Balestrin
Seco
Rádio Municipal
Mercado do povo
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Seu Manoel
Niederle
Ipiranga
Folha Popular
Lazzaretti
Império
Fitness
Tarzan
Justiça

Toffoli anula atos de Moro contra Vaccari Neto na Lava Jato

Ministro atendeu a pedido dos advogados do ex-tesoureiro do PT

15/08/2025 17h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arquivo/Agência Brasil
© Arquivo/Agência Brasil

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta sexta-feira (15) anular todos os procedimentos contra o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto na Operação Lava Jato .

Toffoli atendeu ao pedido dos advogados para estender a Vaccari as decisões anteriores do ministro que também anularam atos assinados pelo ex-juiz Sergio Moro, então titular da 13ª Vara Federal em Curitiba.

Na decisão de hoje, Toffoli aplicou os precedentes da Corte que consideraram Moro parcial para proferir as sentenças contra os réus das investigaçõe s, entre eles os ex-ministros Antonio Palocci e José Dirceu.

Para fundamentar a decisão, o ministro citou a primeira sentença sobre a questão.

“Cuidava-se, no caso, de várias fases da Operação Pixuleco – decorrente da Lava Jato –, tendo sido reconhecida a existência de conluio entre o ex-juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público a partir de circunstância objetiva envolvendo o prévio acerto entre acusação e magistrado para deflagração de operações policiais que tinham como alvos o ora requerente”, escreveu o ministro.

No ano passado, o ministro Edson Fachin também decidiu anular a condenação de Vaccari a 24 anos de prisão .

Vaccari foi acusado pela força-tarefa de procuradores da Lava Jato de supostos recebimentos de vantagens indevidas do grupo Keppel Fels, empresa que tinha contratos com a Petrobras e também foi investigada na operação. As supostas irregularidades teriam ocorrido em 2010.

Fachin aceitou um recurso protocolado pela defesa para reconhecer a incompetência da 13ª Vara Federal em Curitiba para julgar o caso.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Valter Campanato/Agência Brasil Alexandre de Moraes autoriza presidente do PL a visitar Jair Bolsonaro
© Carlos Moura/SCO/STF André Mendonça valida repactuação de acordo de leniência da Lava Jato
© Lula Marques/Agência Brasil STF marca para 2 de setembro julgamento de Bolsonaro na trama golpista
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h08
20°
Tempo limpo Máxima: 21° - Mínima:
20°

Sensação

2.34 km/h

Vento

66%

Umidade

Ipiranga
Fitness
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sala
Sicredi
Tarzan
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
Império
Seco
Sicoob
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sala
Hospital Santo Antonio
Unimed
Meganet
Fitness
Mercado do povo
F&J Santos
APPATA
Império
Tarzan
Sicoob
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicoob
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Mecânica Jaime
Unimed
Sala
Seu Manoel
Rádio Municipal
Raffaelli
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Lazzaretti
Fitness
F&J Santos
Tarzan
Ponto Grill
Mercado do povo
Império
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Agro Niederle
Meganet
Seco
Sicredi
Últimas notícias
Há 23 minutos Saiba como é o novo teste do SUS para detectar câncer do colo do útero
Há 23 minutos Toffoli anula atos de Moro contra Vaccari Neto na Lava Jato
Há 23 minutos Wellington Dias participa de reunião conjunta de três comissões na quarta
Há 23 minutos Comissão aprova inclusão de quadrilhas juninas escolares no Plano Nacional de Cultura
Há 23 minutos Alexandre de Moraes autoriza presidente do PL a visitar Jair Bolsonaro
Fitness
Sala
Agro Niederle
Sicredi
Mercado do povo
F&J Santos
Ponto Grill
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Mercado Balestrin
Seco
Mecânica Jaime
Império
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
APPATA
Meganet
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Há 7 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
3
Há 5 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
4
Há 4 dias PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
5
Há 7 dias Moraes autoriza Bolsonaro a receber familiares no Dia dos Pais
Sicoob
Sala
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
Fitness
Mecânica Jaime
APPATA
Meganet
Unimed
Agro Niederle
Ipiranga
Tarzan
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seco
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
Mecânica Jaime
Seu Manoel
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Ipiranga
Ponto Grill
Agro Niederle
Unimed
Fitness
Mercado do povo
Sala
Lazzaretti
Seco
Raffaelli
Meganet
F&J Santos
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados