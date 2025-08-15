WhatsApp

Meio ambiente

Governo entrega seis licenças ambientais à Corsan para ampliação de sistemas de esgotamento sanitário no Estado

Na manhã desta sexta-feira (15/8), o governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de P...

15/08/2025 19h54
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Autorizações concedidas representam avanço no atendimento de demandas de saneamento básico e na melhoria da qualidade ambiental -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema
Autorizações concedidas representam avanço no atendimento de demandas de saneamento básico e na melhoria da qualidade ambiental -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

Na manhã desta sexta-feira (15/8), o governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), entregou seis licenças ambientais para a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). Os documentos autorizam a implantação de sistemas de esgotamento sanitário em diferentes municípios do Rio Grande do Sul, abrangendo obras de coleta, tratamento e disposição final de efluentes, dentro de padrões técnicos e ambientais estabelecidos pela legislação.

As licenças concedidas, todas na modalidadeLicença Prévia e de Instalação Unificadas, representam um avanço no atendimento de demandas de saneamento básico e na melhoria da qualidade ambiental nas regiões contempladas. De acordo com a secretária da Sema, Marjorie Kauffmann,as licenças representam mais um passo importante para o avanço do saneamento básico no Rio Grande do Sul. “Ao autorizar obras que ampliam e qualificam o tratamento de esgoto, contribuímos diretamente para a saúde da população e para a preservação do meio ambiente, reforçando o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável”, acredita a secretária.

O primeiro documento,Licença nº 182/2025, autoriza a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Estação em Getúlio Vargas. ALicença nº 180/2025foi concedida para o município de Ibirubá, permitindo a execução de redes coletoras, linhas de recalque e estação de tratamento com as mesmas tecnologias aplicadas em Getúlio Vargas.

ALicença nº 188/2025contempla a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na localidade de Arroio Bonito, em Não-Me-Toque. O projeto irá garantir que o efluente tratado atenda aos padrões ambientais antes do lançamento. Em Ronda Alta, aLicença nº 184/2025possibilita a instalação de sistema com redes coletoras, respeitando as exigências da Portaria Fepam nº 301/2023, que define parâmetros atualizados para o setor.

ALicença nº 183/2025,em Tapejara, também se refere a um sistema de esgotamento sanitário, com capacidade nominal de 25,13 litros por segundo. O tratamento de lodo será realizado por adensamento com polímero e desaguamento em filtro prensa, com lançamento superficial do efluente tratado por emissário canalizado. Por fim, aLicença nº 186/2025abrange o município de Tapera. Assim como nas demais licenças, as alterações de projeto devem ser previamente autorizadas pela Fepam, salvo as previstas na Portaria nº 301/2023.

O diretor técnico da Fepam, Gabriel Ritter, destaca que as licenças emitidas seguem rigorosamente critérios técnicos e ambientais, contemplando tecnologias modernas de tratamento e garantindo que os empreendimentos da Corsan atendam aos padrões de emissão estabelecidos. “Com isso, asseguramos a proteção dos recursos hídricos e a melhoria das condições sanitárias nas localidades atendidas”, resume o diretor.

Texto: Cassiano Cavalheiro/Ascom Fepam
Edição: Secom

