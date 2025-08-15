WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Ponto Grill
F&J Santos
Ipiranga
Tarzan
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Mecânica Jaime
Folha Popular
Lazzaretti
Seco
Fitness
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado do povo
Unimed
APPATA
Meganet
Sicoob
Niederle
Império
Senado Federal

Senado celebra dia do médico de tráfego e 45 anos da associação do setor

O Senado realiza, na terça-feira (19), às 10h, sessão especial para celebrar o Dia do Médico de Tráfego e os 45 anos de fundação da Associação Bras...

15/08/2025 19h54
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Dr. Hiran é autor do requerimento para a homenagem - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
O senador Dr. Hiran é autor do requerimento para a homenagem - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O Senado realiza, na terça-feira (19), às 10h, sessão especial para celebrar o Dia do Médico de Tráfego e os 45 anos de fundação da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet). A homenagem foi proposta ( RQS 192/2025 ) pelo senador Dr. Hiran (PP-RR), que é médico de formação, e subscrita por outros parlamentares.

A iniciativa busca reconhecer a contribuição da associação e dos médicos do tráfego para a preservação de vidas e a promoção da saúde pública. A especialidade desempenha papel importante na diminuição dos acidentes de trânsito, que são a segunda maior causa de mortes não naturais no Brasil.

A medicina do tráfego acompanha motoristas particulares e profissionais, como caminhoneiros, motofretistas e pilotos, com atuação na prevenção de acidentes fatais e na formulação de políticas públicas para a segurança viária.

“O transporte seguro depende, essencialmente, de condutores saudáveis”, destaca Dr. Hiran na justificativa do requerimento.

Entidade nacional privada e sem fins lucrativos, a Abramet é responsável pela produção e disseminação de conhecimento científico na área e pela formação e atualização dos médicos do tráfego. Também atua como porta-voz da especialidade junto a outras entidades médicas, órgãos de governo e ao Legislativo no diálogo sobre saúde e mobilidade.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Astronauta Marcos Pontes é autor e o senador Izalci Lucas, relator do projeto - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CCT vota recursos para divulgação da ciência e tecnologia nas escolas
Autor do requerimento para a sessão, o senador Eduardo Girão (C) presidiu a homenagem - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Homenagem destaca legado do médium Divaldo Franco
Wellington Dias é ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Wellington Dias participa de reunião conjunta de três comissões na quarta
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
15°
Parcialmente nublado Máxima: 21° - Mínima:
15°

Sensação

1.62 km/h

Vento

88%

Umidade

Fitness
Império
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sala
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
APPATA
Unimed
Mercado do povo
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sicoob
Rádio Municipal
Seco
Tarzan
Meganet
Raffaelli
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ponto Grill
Ipiranga
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sala
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicredi
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Fitness
Mercado do povo
Raffaelli
Império
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Seu Manoel
Agro Niederle
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sala
Raffaelli
Rádio Municipal
Ponto Grill
Império
Sicoob
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Unimed
APPATA
Ipiranga
Sicredi
Meganet
Seco
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 21 minutos Semae assina acordo de cooperação técnica com a Udesc Alto Vale para fortalecimento gestão de recursos hídricos
Há 21 minutos Comissão aprova criação de carteira nacional de identificação da pessoa com epilepsia
Há 21 minutos Hugo Motta envia representações contra 20 deputados ao Conselho de Ética
Há 21 minutos CCT vota recursos para divulgação da ciência e tecnologia nas escolas
Há 21 minutos Rito do julgamento de Bolsonaro e aliados no STF deve durar cinco dias
Seco
Ponto Grill
Império
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Seu Manoel
APPATA
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicoob
Unimed
Raffaelli
Sicredi
Sala
Tarzan
Mercado do povo
Meganet
Mais lidas
1
Há 7 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro Órgão vê indícios de irregularidades em estadia do deputado nos EUA
2
Há 5 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
3
Há 4 dias PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
4
Há 7 dias Moraes autoriza Bolsonaro a receber familiares no Dia dos Pais
5
Há 5 dias 7º BPM promove ação para garantir segurança da comunidade escolar
Sicoob
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
Ipiranga
F&J Santos
Ponto Grill
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Tarzan
Meganet
Lazzaretti
Fitness
Unimed
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Império
Sala
APPATA
Sicredi
Seu Manoel
Seco
Agro Niederle
Mercado do povo
Sala
Lazzaretti
Raffaelli
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Fitness
APPATA
Mercado Balestrin
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicredi
Império
Unimed
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados