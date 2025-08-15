WhatsApp

Cultura

Governador Eduardo Leite abre oficialmente o 53º Festival de Cinema de Gramado

Gramado voltou a ser a capital brasileira da sétima arte na noite desta sexta-feira (15/8) com a solenidade de abertura da 53ª edição do Festival d...

15/08/2025 22h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Governo do Estado investiu cerca de R$ 1,3 milhão na edição deste ano por meio da Sedac, da LIC-RS e da Setur -Foto: Vitor Rosa/Secom
Governo do Estado investiu cerca de R$ 1,3 milhão na edição deste ano por meio da Sedac, da LIC-RS e da Setur -Foto: Vitor Rosa/Secom

Gramado voltou a ser a capital brasileira da sétima arte na noite desta sexta-feira (15/8) com a solenidade de abertura da 53ª edição do Festival de Cinema. O governador Eduardo Leite participou da cerimônia, realizada no Palácio dos Festivais, destacando o papel do evento como patrimônio cultural do Rio Grande do Sul e vitrine internacional do audiovisual brasileiro e latino-americano.

“É uma alegria poder abrir mais uma edição do nosso Festival de Cinema de Gramado, esse grande patrimônio cultural do Rio Grande do Sul e joia do audiovisual brasileiro. É uma oportunidade de projetar grandes produções e profissionais para o Brasil e para o mundo e, ao mesmo tempo, de posicionar o nosso Estado no cenário nacional e internacional, afirmou.

Símbolo da reconstrução

Leite destacou ainda o Festival como símbolo e comprovação da reconstrução do Estado, liderada pelas ações do Plano Rio Grande . “Depois do que passamos no ano passado, é mais uma chance de mostrar que o Rio Grande do Sul se refaz e se reconstrói, com o apoio do governo federal, dos municípios e da iniciativa privada, para receber visitantes e proporcionar as melhores experiências, unindo o charme do inverno gaúcho a eventos de destaque como este”, comentou.

"O festival é uma oportunidade de projetar grandes produções e profissionais para o Brasil e para o mundo", citou o governador -Foto: Vitor Rosa/Secom

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Financiamento da edição 2025

O governo do Estado é um dos incentivadores do festival por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), com financiamento de R$ 280 mil via convênio e R$ 700 mil pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC-RS) e da Secretaria de Turismo (Setur), com aporte de R$ 300 mil.

A Sedac também integra a programação oficial com iniciativas como a Mostra Gaúcha de Longas-Metragens, que premia talentos locais em dez categorias técnicas e artísticas, a Mostra Sedac Cinema Acessível, com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, e o Conexões Gramado Film Market, espaço de negócios e capacitação que aproxima produtores, distribuidores e investidores.


Governador reafirmou o compromisso com fortalecimento da cultura

Esta é uma fotografia aérea de uma obra de construção de ponte em um vale rural. No centro da imagem, um grande escavador amarelo com a marca "SOIL" está sobre um terreno de terra batida. À sua frente, um rio corre. No rio, dois homens com coletes de segurança estão trabalhando perto de canos de metal e pedras. No primeiro plano e no centro da imagem, há as fundações e os pilares de concreto de uma nova ponte, com vergalhões de ferro visíveis. Materiais de construção, como pilhas de pedra e terra, estão espalhados pela área. Ao fundo, a paisagem é dominada por uma grande montanha coberta por mata verde densa. O céu está nublado.
O festival segue até 23 de agosto, com competições de longas e curtas brasileiros e gaúchos -Foto: Vitor Rosa/Secom

“São ações que reforçam a importância da cultura para a nossa identidade, para o posicionamento internacional do Rio Grande do Sul e para o desenvolvimento do turismo. O audiovisual é umsoft powerque projeta o país e, aqui, também posiciona o nosso Estado para todos que acompanham este setor. Este festival é promovido a muitas mãos, e é essa união que garante não apenas a promoção da cultura, mas também empregos, renda e impactos positivos na vida das pessoas”, ressaltou Leite.

“Desde o início da gestão, dobramos os recursos do Pró-Cultura. O cinema, assim como o nosso Plano Rio Grande, conta histórias que inspiram e mobilizam. É a cultura que nos conecta e nos fortalece para enfrentar desafios e construir um futuro melhor”, disse o governador.

Atrações do festival

O festival segue até 23 de agosto, com competições de longas e curtas brasileiros e gaúchos, exibições especiais, homenagens, entre elas o Kikito de Cristal ao ator Rodrigo Santoro, e uma programação que combina tradição e inovação para manter Gramado no centro das atenções do cinema nacional.

Texto: Carlos Ismael Moreira/Secom
Edição: Anderson Machado/Secom

