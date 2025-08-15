WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
Folha Popular
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Império
Unimed
Raffaelli
Seu Manoel
F&J Santos
Seco
Tarzan
Ponto Grill
APPATA
Sicredi
Sala
Mercado Balestrin
Sicoob
Ipiranga
Internacional

Governo brasileiro condena criação de novos assentamentos na Palestina

Plano inviabiliza a criação do Estado Palestino, diz MRE

15/08/2025 22h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O governo brasileiro condenou o plano de Israel de construir mais de 3.400 moradias em um novo assentamento na Palestina, localizado entre Jerusalém Oriental e Jericó.

“O projeto ameaça dividir a Cisjordânia em duas partes — Norte e Sul — e isolar Jerusalém Oriental do restante daquele território”, diz nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores.

Ainda segundo o MRE, “a construção dos novos assentamentos pode isolar Jerusalém Oriental do restante da Cisjordânia, colocando por terra a criação do Estado Palestino” .

Para o governo brasileiro, a “medida representa flagrante violação do direito internacional, em especial da Resolução 2334 (2016) do Conselho de Segurança, assim como grave afronta ao parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça, emitido em 19 de julho de 2024”.

De acordo com o MRE, o parecer da Corte “considerou ilícita a contínua presença de Israel no território palestino ocupado e concluiu ter aquele país a obrigação de cessar, imediatamente, quaisquer novas atividades em assentamentos e de evacuar todos os seus moradores”.

A nota divulgada pelo MRE conclui ressaltando o “direito inalienável” dos palestinos de terem o seu Estado.

“Ao recordar o direito inalienável do povo palestino a um Estado independente e soberano, o Brasil insta Israel a abster-se de adotar ações unilaterais equivalentes à anexação do território palestino ocupado, as quais ameaçam a viabilidade da implementação da solução de dois Estados e comprometem o alcance de uma paz sustentável na região”.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Entenda a participação de cubanos no programa Mais Médicos
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Saiba mais sobre a participação de cubanos no programa Mais Médicos
© Fernando Frazão/Agência Brasil Morre Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
13°
Tempo limpo Máxima: 21° - Mínima:
13°

Sensação

0.84 km/h

Vento

92%

Umidade

Rádio Municipal
Ipiranga
Raffaelli
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicoob
Fitness
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Agro Niederle
Seco
Hospital Santo Antonio
Império
Lazzaretti
Sicredi
Sala
Tarzan
APPATA
Unimed
Ponto Grill
F&J Santos
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
F&J Santos
Mecânica Jaime
Fitness
Império
Raffaelli
Sala
Meganet
Mercado do povo
Unimed
Agro Niederle
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Fitness
Mercado Balestrin
APPATA
Império
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Unimed
Agro Niederle
Sicredi
Mercado do povo
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Lazzaretti
Seco
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 2 horas Governo brasileiro condena criação de novos assentamentos na Palestina
Há 2 horas Associação de médicos cubanos repudia ação dos EUA contra Mais Médicos
Há 2 horas Governador Eduardo Leite abre oficialmente o 53º Festival de Cinema de Gramado
Há 2 horas Jornalistas da EBC estão na lista dos 100+Admirados do Brasil
Há 2 horas Padilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposa
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
APPATA
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
Sala
Raffaelli
Rádio Municipal
Meganet
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Império
Seu Manoel
Fitness
Seco
Unimed
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 7 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro Órgão vê indícios de irregularidades em estadia do deputado nos EUA
2
Há 6 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
3
Há 4 dias PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
4
Há 6 dias 7º BPM promove ação para garantir segurança da comunidade escolar
5
Há 3 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Ponto Grill
Sicoob
Raffaelli
Lazzaretti
Ipiranga
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicredi
APPATA
Mercado Balestrin
Fitness
Império
Sala
Seu Manoel
Seco
Unimed
Ipiranga
Mercado do povo
APPATA
Tarzan
Sicoob
Seu Manoel
Império
Raffaelli
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Meganet
Sicredi
F&J Santos
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Seco
Sala
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados