Governador Eduardo Leite participa do ato de distribuição da Chama Crioula e celebra a força da tradição gaúcha

O governador Eduardo Leite participou na manhã deste sábado (16/8) da 76ª Geração e Distribuição da Chama Crioula, em Caxias do Sul, marcando ofici...

16/08/2025 13h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Governador Eduardo Leite durante a Geração e Distribuição oficial da Chama Crioula, símbolo da cultura tradicionalista -Foto: Vitor Rosa/Secom
Governador Eduardo Leite durante a Geração e Distribuição oficial da Chama Crioula, símbolo da cultura tradicionalista -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite participou na manhã deste sábado (16/8) da 76ª Geração e Distribuição da Chama Crioula, em Caxias do Sul, marcando oficialmente o início dos Festejos Farroupilhas 2025. A cerimônia, promovida pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) com apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), ocorreu no Parque de Eventos da Festa da Uva, com a participação dos secretários da Cultura, Eduardo Loureiro, e de Turismo, Ronaldo Santini, e do prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico.

“O que nós cultivamos com a chama, com a pilcha e com as danças tradicionalistas revelam o espírito do povo gaúcho: amor a esta terra, compromisso com ela e a força para enfrentar desafios”, ressaltou Leite.

Eduardo Leite destacou a importância deste momento de superação para a cultura gaúcha -Foto: Vitor Rosa/Secom
Eduardo Leite destacou a importância deste momento de superação para a cultura gaúcha -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador lembrou o papel dos Centro de Tradições Gaúchas (CTGs) durante as enchentes de 2024. “No ano passado, quando fomos testados ao extremo, vimos CTGs se transformarem em abrigos. Isso mostra a nossa a tradição viva, a força de nunca desistir e de lutar pelo futuro do nosso Estado. Ser governador do Rio Grande do Sul é uma honra que carrego com orgulho.”

A solenidade reuniu cerca de 1,5 mil cavaleiros, representantes das 30 Regiões Tradicionalistas (RTs), que partem em cavalgadas distribuindo a centelha da chama para todos os CTGs do Rio Grande do Sul. Um dos trajetos mais longos, até a 4ª RT, na Fronteira Oeste, pode levar até 30 dias. No dia 14 de setembro, uma dessas centelhas vai acender o candeeiro do Palácio Piratini, dando início à Semana Farroupilha.

Mais apoio para manter viva a tradição

Para ampliar a presença de tradicionalistas de todo o Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Cultura implementou um modelo inédito de financiamento, com investimento de R$ 300 mil repassados à Fundação Cultural Gaúcha, beneficiando diretamente as RTs envolvidas. Além disso, foram anunciados ainda R$ 17 milhões para investimentos por meio do Programa Avançar Tchê.

Um símbolo gaúcho

Reconhecida oficialmente como patrimônio cultural imaterial do Rio Grande do Sul, a Chama Crioula é um dos símbolos mais significativos da identidade gaúcha. Sua primeira geração ocorreu em 7 de setembro de 1947, quando um grupo de jovens tradicionalistas, liderado por Paixão Côrtes, retirou uma centelha da Pira da Pátria, em Porto Alegre.

Governador Eduardo Leite cavalgou entre cavalarianos com as bandeiras do Rio Greade do Sul e do Brasil -Foto: Vitor Rosa/Secom
Governador Eduardo Leite cavalgou entre cavalarianos com as bandeiras do Rio Greade do Sul e do Brasil -Foto: Vitor Rosa/Secom

Mais do que um ritual, a Chama Crioula representa a continuidade histórica e o compromisso das gerações com a preservação da cultura gaúcha. Ela conecta passado e presente, inspirando comunidades a manterem vivas as raízes que moldam a identidade do Rio Grande do Sul.

Conforme a tradição gaúcha, a Chama Crioula será mantida acesa até o final da Semana Farroupilha em vigílias de 24h por dia nas entidades tradicionalistas.

Sobre os Festejos Farroupilhas 2025

A Semana Farroupilha é uma das celebrações mais emblemáticas da cultura gaúcha, realizada anualmente em setembro para homenagear a Revolução Farroupilha (1835–1845), movimento republicano que marcou profundamente a identidade do Rio Grande do Sul. Durante esse período, ocorrem desfiles, acampamentos, apresentações artísticas e atividades que exaltam os valores, a história e as tradições do povo gaúcho.

Em 2025, o tema escolhido pela Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas é “Ondas curtas para uma história longa – O centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa”. A escolha do tema destaca o papel da mídia na preservação e valorização das tradições regionais.

O patrono da edição é o engenheiro agrônomo, jornalista, escritor e artista plástico Mário Barboza de Mattos, reconhecido por sua atuação na consolidação do MTG e por ser um dos fundadores do 35 CTG, o primeiro Centro de Tradições Gaúchas. A homenagem reforça o vínculo entre memória, arte e identidade regional, celebrando figuras que contribuíram significativamente para a construção e perpetuação da cultura do Estado.

Texto: Suelen Gotardo/Secom e Ascom/Sedac
Edição: Secom

