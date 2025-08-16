Governador Eduardo Leite participa do ato de distribuição da Chama Crioula e celebra a força da tradição gaúcha

55 996446296
O governador Eduardo Leite participou na manhã deste sábado (16/8) da 76ª Geração e Distribuição da Chama Crioula, em Caxias do Sul, marcando oficialmente o início dos Festejos Farroupilhas 2025. A cerimônia, promovida pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) com apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), ocorreu no Parque de Eventos da Festa da Uva, com a participação dos secretários da Cultura, Eduardo Loureiro, e de Turismo, Ronaldo Santini, e do prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico.
“O que nós cultivamos com a chama, com a pilcha e com as danças tradicionalistas revelam o espírito do povo gaúcho: amor a esta terra, compromisso com ela e a força para enfrentar desafios”, ressaltou Leite.
O governador lembrou o papel dos Centro de Tradições Gaúchas (CTGs) durante as enchentes de 2024. “No ano passado, quando fomos testados ao extremo, vimos CTGs se transformarem em abrigos. Isso mostra a nossa a tradição viva, a força de nunca desistir e de lutar pelo futuro do nosso Estado. Ser governador do Rio Grande do Sul é uma honra que carrego com orgulho.”
A solenidade reuniu cerca de 1,5 mil cavaleiros, representantes das 30 Regiões Tradicionalistas (RTs), que partem em cavalgadas distribuindo a centelha da chama para todos os CTGs do Rio Grande do Sul. Um dos trajetos mais longos, até a 4ª RT, na Fronteira Oeste, pode levar até 30 dias. No dia 14 de setembro, uma dessas centelhas vai acender o candeeiro do Palácio Piratini, dando início à Semana Farroupilha.
Mais apoio para manter viva a tradição
Para ampliar a presença de tradicionalistas de todo o Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Cultura implementou um modelo inédito de financiamento, com investimento de R$ 300 mil repassados à Fundação Cultural Gaúcha, beneficiando diretamente as RTs envolvidas. Além disso, foram anunciados ainda R$ 17 milhões para investimentos por meio do Programa Avançar Tchê.
Um símbolo gaúcho
Reconhecida oficialmente como patrimônio cultural imaterial do Rio Grande do Sul, a Chama Crioula é um dos símbolos mais significativos da identidade gaúcha. Sua primeira geração ocorreu em 7 de setembro de 1947, quando um grupo de jovens tradicionalistas, liderado por Paixão Côrtes, retirou uma centelha da Pira da Pátria, em Porto Alegre.
Mais do que um ritual, a Chama Crioula representa a continuidade histórica e o compromisso das gerações com a preservação da cultura gaúcha. Ela conecta passado e presente, inspirando comunidades a manterem vivas as raízes que moldam a identidade do Rio Grande do Sul.
Conforme a tradição gaúcha, a Chama Crioula será mantida acesa até o final da Semana Farroupilha em vigílias de 24h por dia nas entidades tradicionalistas.
Sobre os Festejos Farroupilhas 2025
A Semana Farroupilha é uma das celebrações mais emblemáticas da cultura gaúcha, realizada anualmente em setembro para homenagear a Revolução Farroupilha (1835–1845), movimento republicano que marcou profundamente a identidade do Rio Grande do Sul. Durante esse período, ocorrem desfiles, acampamentos, apresentações artísticas e atividades que exaltam os valores, a história e as tradições do povo gaúcho.
Em 2025, o tema escolhido pela Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas é “Ondas curtas para uma história longa – O centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa”. A escolha do tema destaca o papel da mídia na preservação e valorização das tradições regionais.
O patrono da edição é o engenheiro agrônomo, jornalista, escritor e artista plástico Mário Barboza de Mattos, reconhecido por sua atuação na consolidação do MTG e por ser um dos fundadores do 35 CTG, o primeiro Centro de Tradições Gaúchas. A homenagem reforça o vínculo entre memória, arte e identidade regional, celebrando figuras que contribuíram significativamente para a construção e perpetuação da cultura do Estado.
Texto: Suelen Gotardo/Secom e Ascom/Sedac
Edição: Secom
Sensação
Vento
Umidade