Esportes

TV Brasil transmite Sesi Araraquara e Sampaio Basquete pela LBF

Jogo será realizado neste domingo às 13h45 em São Paulo

17/08/2025 07h44
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Neste domingo (17), as equipes se enfrentam novamente na série melhor de cinco que vale o título de campeã do campeonato.

A TV Brasil exibe, ao vivo, neste domingo (17), às 13h45, o terceiro e decisivo embate entre Sesi Araraquara e Sampaio Basquete pela Liga de Basquete Feminino (LBF) . As equipes se enfrentam novamente em busca do troféu do campeonato, no Ginásio Sesi Leopoldina, em São Paulo.

O Sesi Araraquara saiu vitorioso no segundo confronto da série melhor de cinco, com apenas um ponto de vantagem: 64 a 63, na prorrogação. Nessa fase, a equipe que conquistar três vitórias sobre o adversário será campeã da 15ª edição da LBF.

Ambos os times tiveram uma trajetória de sucesso na temporada. Nas semifinais, o Sesi Araraquara, atual bicampeão da LBF, venceu o Unimed Campinas no segundo jogo da série melhor de três, por 67 a 54. Já a equipe maranhense garantiu a vaga na final após se recuperar em duas partidas decisivas contra o São José, de São Paulo.

A TV Brasil , emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , é a detentora oficial dos direitos da competição e a única a exibir as partidas em sinal aberto. A cobertura faz parte da iniciativa da empresa para ampliar a visibilidade do esporte feminino.

Além disso, o canal público transmite o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol (Séries A1, A2 e A3) e transmitiu a Conmebol Copa América Feminina 2025. Torcedores de todas as regiões do país podem acompanhar as transmissões por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Para saber como assistir à TV Brasil na sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Sobre a competição

Os times Unimed Campinas, Blumenau, AD Santo André, Pontz São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, Sesi Araraquara, Corinthians e os estreantes ADRM Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos/AOBE são os participantes da LBF 2025.

O sistema de disputa funciona com todas as equipes se enfrentando em turno e returno, em 22 rodadas. Os oito melhores seguiram para os playoffs . Nas quartas de final e na semifinal, as equipes se enfrentaram em séries de melhor de três jogos.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play , pelo site ou por aplicativo no smartphone . O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV .

