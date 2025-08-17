WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado do povo
Seco
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Sicoob
Mercado Balestrin
Unimed
Tarzan
Rádio Municipal
Sala
Niederle
Império
Sicredi
F&J Santos
Ipiranga
Meganet
Fitness
APPATA
Lazzaretti
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Agricultura

Governador Jorginho Mello participa da 14ª AgroPonte em Criciúma

Foto: Leo Munhoz / SECOMO governador Jorginho Mello esteve neste domingo, 17, na 14ª Feira do Agronegócio, Agricultura Familiar & Inovação – AgroPo...

17/08/2025 20h40
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O governador Jorginho Mello esteve neste domingo, 17, na 14ª Feira do Agronegócio, Agricultura Familiar & Inovação – AgroPonte, em Criciúma. O evento conta com investimentos do estado em forma de estandes para exposição da Epagri, Cidasc, Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária e dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar da região Sul. Foi a primeira vez que um governador visitou a exposição desde sua criação.

“Em eventos como esse, você aproxima o produtor, o comprador, o que vende equipamento. Então, é um ganha-ganha. Além de trazer a família, de trazer movimento, para gerar negócio e conseguir impulsionar a economia regional. Quando você mistura comércio, indústria e agronegócio fica melhor ainda”, disse o governador.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A Feira AgroPonte tem como objetivo principal fomentar a integração entre agronegócio e agricultura familiar. O diretor responsável pela organização do evento, Willi Backes, comemorou o fato de que pela primeira vez um governador do Estado visitou a exposição.

“Nós estávamos em uma expectativa muito grande. Na 14ª edição, fazíamos questão, até porque o Governo do Estado participa efetivamente do evento e pra nós é de fundamental importância, que é uma prestação de contas. Ele investe na cooperativa da agricultura familiar, nós montamos o espaço. É importante que o governador e os órgãos do Estado comprovem o trabalho que a gente faz aqui. Estamos devolvendo aquilo que foi investido no evento”, afirmou.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A Feira ocorreu entre os dias 13 e 17 de agosto e movimentou 200 expositores no Pavilhão José Ijair Conti, com mais de 80 mil visitantes e cerca de 500 animais.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Floripa Rural 2025 conecta cidade e campo e atrai cerca de 3 mil visitantes
Foto: Renata Silva/Embrapa Safra 2024/25: Conab estima produção de 345,2 milhões de toneladas no país e de 33,3 milhões de toneladas no RS
Foto: Reprodução/Secom SC Secretaria da Agricultura e Pecuária reativa Câmara Setorial do Tabaco em Santa Catarina
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h08
19°
Tempo limpo Máxima: 24° - Mínima: 14°
19°

Sensação

1.79 km/h

Vento

84%

Umidade

Meganet
Mercado Balestrin
Tarzan
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Unimed
Agro Niederle
F&J Santos
Raffaelli
Ipiranga
Império
Fitness
Seco
Mercado do povo
Sicoob
Sicredi
Império
Sicredi
Ipiranga
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Meganet
APPATA
Sicoob
Sicoob
Unimed
Mercado Balestrin
F&J Santos
Fitness
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Tarzan
Sala
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Sala
Império
Raffaelli
Seco
Tarzan
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado Balestrin
Fitness
Meganet
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Mercado do povo
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 2 segundos Floripa Rural 2025 conecta cidade e campo e atrai cerca de 3 mil visitantes
Há 5 segundos Governador Jorginho Mello participa da 14ª AgroPonte em Criciúma
Há 4 horas Em quatro anos, Programa Assistir ampliou em cerca de 35% o valor anual repassado a hospitais
Há 5 horas Maioria do STF vota a favor da União em disputa previdenciária
Há 9 horas Concurso 2.902 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 65 milhões
Fitness
Rádio Municipal
Tarzan
Seu Manoel
Sicredi
Sala
Mercado Balestrin
Seco
Sicoob
Meganet
Império
Lazzaretti
Ipiranga
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
APPATA
Agro Niederle
Mercado do povo
Raffaelli
F&J Santos
Unimed
Mais lidas
1
Há 6 dias PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista Segundo investigação da PF, dupla solicitava doações via Pix
2
Há 3 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 1 dia Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares
4
Há 5 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
5
Há 6 dias Projeto Tamandaré leva pavimentação a seis ruas e beneficia mais de 130 imóveis
Raffaelli
Ponto Grill
Sala
Lazzaretti
Seu Manoel
Ipiranga
Agro Niederle
APPATA
Seco
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Tarzan
Sicredi
Unimed
Meganet
F&J Santos
Sicoob
Fitness
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicoob
Império
Mercado Balestrin
Tarzan
Ponto Grill
Mercado do povo
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Seu Manoel
Seco
APPATA
Sicredi
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sala
Raffaelli
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados