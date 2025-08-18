WhatsApp

Senado Federal

Agência Senado é finalista em prêmio nacional sobre jornalismo de dados

A reportagem multimídia A Constituição dos sonhos , daAgência Senado, é uma das três finalistas nacionais do VII Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jor...

18/08/2025 09h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Redação da Agência Senado, em Brasília - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Redação da Agência Senado, em Brasília - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A reportagem multimídia A Constituição dos sonhos , daAgência Senado, é uma das três finalistas nacionais do VII Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados, na categoria dados abertos.

Publicada em outubro do ano passado no Portal Senado Notícias , ela conta a história das 72 mil cartas enviadas por cidadãos, entre 1987 e 1988, com sugestões à Assembleia Nacional Constituinte.

— Fiquei tão impressionado quando descobri a base da dados com as cartas que senti a necessidade de compartilhá-la com muito mais gente. Conseguimos transformar esses dados em uma história instigante e acessível a toda a população — conta Florian Abreu Madruga, um dos autores do texto.

A reportagem traz uma ferramenta de busca, especialmente desenvolvida para a publicação, que permite pesquisas por temas, cidades e nomes dos autores das mensagens.

A ferramenta facilitou o acesso à base de dados abertos com as 72 mil cartas, que foram todas digitalizadas pelo Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado (Prodasen).

— O resultado obtido pela reportagem mostra como a comunicação pública é essencial para contar a história do país e fortalece o nosso papel na defesa da democracia — afirma a diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Luciana Rodrigues.

Entre os cidadãos que preencheram os formulários impressos com sugestões aos constituintes, estavam personalidades como o seringueiro e ambientalista Chico Mendes e o futuro ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues.

As sugestões reunidas na base de dados do Senado revela um país sonhado por cidadãos anônimos. E, para se ter uma ideia geral dos temas presentes nas cartas, a reportagem usou uma ferramenta de inteligência artificial (IA).

O mapeamento feito pela IA identificou algumas surpresas e curiosidades, como o grande número de cartas pedindo a regulamentação da profissão de detetive particular e um grupo que defendia o ensino obrigatório de esperanto nas escolas.

A Constituição dos sonhostraz essa grande história de um país que se reinventou por meio da democracia e da participação popular — lembra Silvio Burle, coordenador-geral daAgência Senado, que também foi um dos autores do texto.

Cláudio Wever Abramo

A Constituição dos sonhosconcorre com as reportagensPetrobras lidera ranking de infrações ambientais nos últimos 25 anos, da agência Lupa,e Letais, violentos e intencionais: os crimes contra policiais no Ceará, do portal do jornal O Povo.

Os vencedores serão conhecidos em 17 de outubro, em cerimônia no Goethe-Institut, em São Paulo.

— Estar entre os finalistas já é um prêmio e um grande reconhecimento ao trabalho de excelência que fazemos — diz a diretora daAgência Senado, Paola Lima.

O prêmio é promovido pela Escola de Dados (Open Knowledge Brasil) e pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). O nome do prêmio homenageia o jornalista Cláudio Weber Abramo, que morreu em 2018. Pioneiro do jornalismo de dados no país, Abramo foi defensor da criação da Lei de Acesso à Informação e fundador da Transparência Brasil.

Sicoob
