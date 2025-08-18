WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Raffaelli
Mercado Balestrin
Folha Popular
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
F&J Santos
Seco
APPATA
Lazzaretti
Sala
Seu Manoel
Sicredi
Ponto Grill
Unimed
Tarzan
Império
Mercado do povo
Meganet
Senado Federal

Publicidade em jogo infantil pode gerar multa de até R$ 50 mi, prevê projeto

Jogos on-line destinados a menores de 12 anos não poderão exibir propaganda comercial, e as plataformas que infringirem a norma estarão sujeitas a ...

18/08/2025 09h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O objetivo do projeto é resguardar crianças de conteúdos nocivos ao desenvolvimento emocional e cognitivo - Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília
O objetivo do projeto é resguardar crianças de conteúdos nocivos ao desenvolvimento emocional e cognitivo - Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

Jogos on-line destinados a menores de 12 anos não poderão exibir propaganda comercial, e as plataformas que infringirem a norma estarão sujeitas a advertência, multa e suspensão da veiculação de publicidade. É o que estabelece projeto apresentado pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO), para quem a proposta tem o objetivo de “resguardar as crianças de conteúdos potencialmente nocivos ao seu desenvolvimento emocional e cognitivo”.

O PL 3.518/2025 disciplina a veiculação de publicidade nos jogos on-line, permitindo somente anúncios de caráter educativo nos intervalos de jogos destinados a crianças. As plataformas que descumprirem a norma podem ser obrigadas a pagar multas que podem chegar a R$ 50 milhões por infração, além de outras sanções.

Na justificação do projeto, Confúcio destaca o dever constitucional de proteção à criança e chama a atenção para a falta de discernimento dos menores de 12 anos diante da influência da publicidade. Em seu ponto de vista, chamar as plataformas de jogos online à responsabilidade incentivará uma postura mais ética e consciente na distribuição de seus produtos.

“A exposição excessiva a conteúdos publicitários pode resultar em consequências negativas. Isso inclui a normalização de comportamentos de consumo inadequados, a formação de hábitos alimentares prejudiciais e o desenvolvimento de ansiedade em relação à autoimagem. As crianças frequentemente internalizam as mensagens veiculadas, tornando-se mais propensas a solicitar produtos e serviços que não são adequados à sua faixa etária”, acrescenta.

O projeto ainda não foi distribuído para as comissões temáticas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Homenagem ao Grupo Globo por seu centenário foi requerida pelos senadores Rodrigo Pacheco e Randolfe Rodrigues; parlamentares destacam papel civilizatório da imprensa - Foto: Reprodução Congresso celebrará os 100 anos do Grupo Globo em sessão solene
Jaques Wagner é o relator da PEC 66/2019, que alivia as contas da União, dos estados e dos municípios; texto já passou pelo primeiro turno e, caso aprovado, seguirá à promulgação - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado PEC dos precatórios está na pauta de quarta-feira
Em busca de consenso, Marcelo Castro redigiu adendo com alterações em pontos de controvérsia - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Relator reduz quarentena para votar novo Código Eleitoral na CCJ
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
25°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
25°

Sensação

1.68 km/h

Vento

57%

Umidade

Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
Ipiranga
Mecânica Jaime
Raffaelli
Fitness
Sala
Seco
Seu Manoel
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Lazzaretti
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ponto Grill
Tarzan
Sicoob
Império
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
Sicredi
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
Agro Niederle
Império
Sala
Raffaelli
Ipiranga
Tarzan
APPATA
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Unimed
Meganet
Sicoob
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Império
Unimed
Sala
Mercado do povo
F&J Santos
Meganet
Lazzaretti
Sicredi
Ipiranga
Agro Niederle
Seco
Mecânica Jaime
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
APPATA
Seu Manoel
Fitness
Últimas notícias
Há 59 minutos Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de subtração de criança
Há 2 horas Comissão aprova obrigação de condomínios adotarem medidas para a proteção de crianças
Há 2 horas Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones
Há 2 horas Comissão aprova proposta para classificar organização criminosa armada como crime hediondo
Há 2 horas EUA querem impor solução constitucionalmente impossível para o Brasil
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Mecânica Jaime
Fitness
Seco
Unimed
Mercado do povo
Mercado Balestrin
F&J Santos
Rádio Municipal
Seu Manoel
Império
Sicoob
Tarzan
Meganet
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
APPATA
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 7 dias PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista Segundo investigação da PF, dupla solicitava doações via Pix
2
Há 2 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares
3
Há 5 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 4 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
5
Há 6 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
APPATA
Unimed
Ipiranga
Meganet
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ipiranga
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
Seco
Sala
Império
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Seco
Ponto Grill
Raffaelli
Ipiranga
Império
Lazzaretti
Fitness
Mercado do povo
Sicredi
Sala
Tarzan
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Unimed
Meganet
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados