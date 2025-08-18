WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Raffaelli
Tarzan
Unimed
Seu Manoel
Sicredi
Fitness
Mecânica Jaime
Folha Popular
Rádio Municipal
Império
APPATA
Mercado do povo
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Sala
Meganet
Niederle
Seco
Câmara

Comissão aprova projeto que obriga operadora de plano coletivo a manter tratamento mesmo após rescisão

A medida beneficia paciente em tratamento médico essencial, com deficiência, idoso ou gestante; proposta continua em análise na Câmara

18/08/2025 11h59
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou projeto de lei que garante ao beneficiário de plano de saúde coletivo o direito à continuidade do tratamento mesmo após a rescisão unilateral do contrato pela operadora. A medida, que altera a Lei dos Planos de Saúde , beneficia pacientes em tratamento médico essencial, pessoas com deficiência (incluindo TEA), idosos e gestantes.

No caso de pessoas hospitalizadas ou em tratamento de saúde essencial (câncer, doenças raras), a assistência deverá ser mantida até a alta médica. Para gestantes, o período obrigatório de assistência deve se estender até as primeiras semanas após o nascimento.

Para receber a assistência mesmo após a rescisão, no entanto, o beneficiário deverá continuar pagando a contraprestação prevista no contrato rescindido.

O projeto de lei, por fim, estabelece que o descumprimento das medidas pelas operadoras implica multa mensal de R$ 100 mil, com correção pelo IPCA, em favor do consumidor.

O texto aprovado foi o substitutivo apresentado pelo relator, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), ao Projeto de Lei 1408/23 , do deputado Afonso Motta (PDT-RS), e outros 22 apensados.

“Os projetos apresentados propõem a proibição de rescisões unilaterais sem justificativa adequada, além de exigir notificações prévias e a oferta de alternativas de cobertura. Essa abordagem reflete uma resposta à insatisfação generalizada dos consumidores, que têm enfrentado cancelamentos abruptos, mesmo durante tratamentos essenciais, o que evidencia a urgência em proteger os direitos dos usuários”, explicou o relator.

Plano individual
Em relação aos planos de saúde individuais, o substitutivo estabelece que a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de beneficiário idoso ou com deficiência deverá ser precedida de notificação por inadimplência ao consumidor e a duas pessoas indicadas por ele no momento da contratação.

Prática abusiva
A proposta também altera o Código de Defesa do Consumidor para definir como prática abusiva a rescisão unilateral de contratos de prestação de serviços de saúde, salvo em hipóteses com explícita previsão legal.

Tramitação
A proposta será ainda analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Saúde; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de subtração de criança
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova obrigação de condomínios adotarem medidas para a proteção de crianças
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
25°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
25°

Sensação

1.68 km/h

Vento

57%

Umidade

Agro Niederle
Raffaelli
Mercado do povo
Ipiranga
Sicredi
APPATA
Rádio Municipal
Império
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
Seco
Hospital Santo Antonio
Sala
Seu Manoel
Ponto Grill
Fitness
Unimed
Meganet
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Fitness
Sicredi
Sala
Tarzan
APPATA
Rádio Municipal
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seu Manoel
F&J Santos
Sicoob
Império
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Raffaelli
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Fitness
Império
Seco
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Seu Manoel
Unimed
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Raffaelli
Meganet
APPATA
Agro Niederle
Ponto Grill
F&J Santos
Sala
Rádio Municipal
Ipiranga
Últimas notícias
Há 59 minutos Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de subtração de criança
Há 2 horas Comissão aprova obrigação de condomínios adotarem medidas para a proteção de crianças
Há 2 horas Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones
Há 2 horas Comissão aprova proposta para classificar organização criminosa armada como crime hediondo
Há 2 horas EUA querem impor solução constitucionalmente impossível para o Brasil
Fitness
Império
Meganet
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sala
F&J Santos
APPATA
Raffaelli
Sicredi
Lazzaretti
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ponto Grill
Unimed
Tarzan
Sicoob
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Seco
Mais lidas
1
Há 7 dias PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista Segundo investigação da PF, dupla solicitava doações via Pix
2
Há 2 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares
3
Há 5 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 4 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
5
Há 6 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
Lazzaretti
Império
Fitness
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
Ipiranga
Meganet
Raffaelli
Agro Niederle
Ponto Grill
APPATA
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Sala
Seco
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado Balestrin
Tarzan
Mercado do povo
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Agro Niederle
Raffaelli
Seu Manoel
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ipiranga
Império
Rádio Municipal
Ponto Grill
Meganet
Lazzaretti
APPATA
Sala
Unimed
Sicredi
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados