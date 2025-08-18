WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Sicredi
Ponto Grill
Fitness
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sala
Raffaelli
Mecânica Jaime
F&J Santos
Seco
Lazzaretti
Unimed
Niederle
Império
Mercado do povo
Sicoob
Meganet
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Folha Popular
Rádio Municipal
Tarzan
Câmara

Comissão aprova pena maior para crime de discriminação contra idoso, quando cometido na internet

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

18/08/2025 12h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que aumenta a pena para o crime de discriminação contra idosos, quando cometido em ambiente ou meio digital. Nesse caso, a pena, fixada em prisão de 6 meses a um ano e multa, será aumentada em 1/3.

A medida altera o Estatuto da Pessoa Idosa , que pune quem impedir ou dificultar o acesso de idosos a serviços essenciais, como operações bancárias, transporte, contratos, ou qualquer outro meio necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade.

O texto aprovado foi o substitutivo do relator, deputado Geraldo Resende (PSDB-MS), ao Projeto de Lei 1415/25, da deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA). Resende fez alterações que não prejudicam o objetivo central do projeto. Ele observou que a medida fortalece a proteção aos idosos diante de novas formas de vulnerabilidade.

"A proposição revela sensibilidade diante dos desafios enfrentados por um grupo populacional que, em muitos casos, sofre com barreiras tecnológicas, práticas discriminatórias e exclusão do acesso a direitos fundamentais no mundo digital", frisou.

Próximos passos
A proposta será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de subtração de criança
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova obrigação de condomínios adotarem medidas para a proteção de crianças
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
25°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
25°

Sensação

1.68 km/h

Vento

57%

Umidade

Fitness
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Rádio Municipal
Meganet
Sicoob
Mercado Balestrin
Império
Tarzan
Ponto Grill
F&J Santos
Unimed
Agro Niederle
Sala
Sicredi
APPATA
Mercado do povo
Ipiranga
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seco
Sicredi
Mercado Balestrin
APPATA
Unimed
Império
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Raffaelli
Tarzan
Sala
Rádio Municipal
Meganet
Fitness
Lazzaretti
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Seu Manoel
Mercado do povo
Ponto Grill
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Seco
Sicoob
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
Império
Unimed
Mercado Balestrin
F&J Santos
Meganet
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Fitness
Sicredi
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Seu Manoel
Tarzan
Ponto Grill
Sala
Últimas notícias
Há 46 minutos Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de subtração de criança
Há 2 horas Comissão aprova obrigação de condomínios adotarem medidas para a proteção de crianças
Há 2 horas Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones
Há 2 horas Comissão aprova proposta para classificar organização criminosa armada como crime hediondo
Há 2 horas EUA querem impor solução constitucionalmente impossível para o Brasil
Ponto Grill
Lazzaretti
Fitness
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Agro Niederle
Raffaelli
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado do povo
Império
Sicredi
F&J Santos
APPATA
Sicoob
Seco
Mais lidas
1
Há 7 dias PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista Segundo investigação da PF, dupla solicitava doações via Pix
2
Há 2 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares
3
Há 4 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
4
Há 5 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
5
Há 6 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
Império
Tarzan
Meganet
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seco
Lazzaretti
Fitness
Ponto Grill
Ipiranga
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sala
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
Unimed
Ipiranga
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicredi
Mecânica Jaime
Seco
Império
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado do povo
Fitness
Sala
Ponto Grill
Meganet
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados