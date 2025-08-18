WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Meganet
Seu Manoel
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado do povo
Império
Sala
Niederle
Seco
Raffaelli
F&J Santos
Folha Popular
Mercado Balestrin
Ipiranga
Tarzan
Sicredi
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
Justiça

Para maioria do STF, violência doméstica garante benefício do INSS

Decisão deve ser confirmada caso não haja pedido de vista ou destaque

18/08/2025 12h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou para que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pague benefício temporário, análogo ao auxílio-doença, a mulheres vítimas de violência doméstica que precisem parar de trabalhar.

O plenário do Supremo julga um recurso em que o INSS tentava derrubar o direito obtido por uma trabalhadora do Paraná, em decisão na segunda instância da Justiça Federal, para que recebesse benefício previdenciário análogo ao auxílio-doença pelo afastamento do trabalho em razão da Lei Maria da Penha.

O direito ao afastamento do trabalho para vítimas de violência doméstica, sem prejuízo do salário, por até seis meses, é garantido pela Lei Maria da Penha, mas o INSS argumenta que não pode ser obrigado a arcar com os pagamentos, por falta de previsão legal.

Lei Maria da Penha

No caso concreto, diante da indefinição da legislação, o juiz responsável pela decisão de afastamento determinou que o INSS fizesse o pagamento do benefício à segurada, de modo a garantir a efetividade da medida prevista na Lei Maria da Penha. Essa decisão é agora confirmada pela maioria do Supremo.

Pelo voto do relator, ministro Flávio Dino, o pagamento do benefício pode ser determinado pela Justiça estadual em função da Lei Maria da Penha, de modo a garantir a aplicação da medida protetiva para a vítima de violência. “O sistema normativo deve ser interpretado no sentido de conferir a maior proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar”, explicou o ministro.

Uma vez liberado o benefício, cabe à Previdência Social - de forma regressiva - acionar a Justiça Federal para que os valores possam ser ressarcidos à autarquia pelos responsáveis pela violência, votou a maioria do Supremo.

Pagamento

Por essa maioria, é dever da União garantir a efetividade imediata do afastamento do trabalho previsto na Lei Maria da Penha. Para isso, o pagamento pode ser de natureza previdenciária, no caso de trabalhadoras com carteira assinada, ou assistencial, quando a fonte de renda for informal, desde que comprovada a impossibilidade de trabalhar.

“Além da própria remuneração, é importante destacar que também devem ser mantidos o recolhimento fundiário e previdenciário, a contagem do tempo de serviço e todos os consectários da relação trabalhista firmada, a fim de que a vítima de violência doméstica não seja duplamente prejudicada pela situação em que se encontra por circunstâncias alheias a sua vontade”, escreveu o ministro.

Até o momento, Flávio Dino foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Dias Toffoli. Os demais têm até as 23h59 desta segunda-feira (18) para votar no plenário virtual.

A decisão da maioria deve ser confirmada caso não haja pedido de vista (mais tempo de análise) ou destaque (remessa do caso ao plenário físico).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil “Não há chance de recuar um milímetro”, diz Moraes ao Washington Post
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo Maioria do STF vota a favor da União em disputa previdenciária
© Arquivo/Agência Brasil STF mantém decisão que anulou processo contra Palocci na Lava Jato
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
25°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
25°

Sensação

1.68 km/h

Vento

57%

Umidade

Ponto Grill
Sala
Agro Niederle
Sicredi
Meganet
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seu Manoel
Seco
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Império
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Tarzan
Unimed
Lazzaretti
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Fitness
Sicredi
Mecânica Jaime
APPATA
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Raffaelli
Sala
Meganet
Sicoob
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Fitness
Império
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Mercado do povo
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Império
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Seco
Agro Niederle
Sicredi
F&J Santos
Meganet
Fitness
Sala
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Rádio Municipal
Raffaelli
APPATA
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 60 minutos Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de subtração de criança
Há 2 horas Comissão aprova obrigação de condomínios adotarem medidas para a proteção de crianças
Há 2 horas Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones
Há 2 horas Comissão aprova proposta para classificar organização criminosa armada como crime hediondo
Há 2 horas EUA querem impor solução constitucionalmente impossível para o Brasil
Mercado do povo
Império
Unimed
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicredi
Sala
Seu Manoel
Agro Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
Seco
Raffaelli
APPATA
Meganet
Tarzan
Ipiranga
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Fitness
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 7 dias PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista Segundo investigação da PF, dupla solicitava doações via Pix
2
Há 2 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares
3
Há 5 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 4 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
5
Há 6 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
Ipiranga
Tarzan
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Império
Sicoob
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
Raffaelli
APPATA
Hospital Santo Antonio
Fitness
Agro Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
Sala
Ponto Grill
Mercado do povo
Tarzan
Rádio Municipal
Ipiranga
Fitness
Império
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Seco
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Raffaelli
Lazzaretti
APPATA
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados