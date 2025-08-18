WhatsApp

Câmara

Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (19) para realizar novo sorteio de nomes para compor a ...

18/08/2025 14h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (19) para realizar novo sorteio de nomes para compor a lista tríplice a partir da qual será escolhido o relator da representação contra o deputado André Janones (Avante-MG).

Os três parlamentares sorteados inicialmente – Julio Arcoverde (PP-PI), AJ Albuquerque (PP-CE) e Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR) – solicitaram a retirada de seus nomes da lista.

A reunião será realizada às 15 horas, no plenário 11.

André Janones é acusado de proferir manifestações ofensivas contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) enquanto este discursava na tribuna em julho. Ele foi punido com a suspensão do mandato por três meses e ficará afastado até 12 de outubro.

Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de subtração de criança
Comissão aprova obrigação de condomínios adotarem medidas para a proteção de crianças
Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones
Comissão aprova proposta para classificar organização criminosa armada como crime hediondo
EUA querem impor solução constitucionalmente impossível para o Brasil
1
PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista Segundo investigação da PF, dupla solicitava doações via Pix
2
Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares
3
"Parecia um hospital de guerra", lembra mãe de jovem morto em chacina
4
"Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita", diz Hugo Motta
5
Resposta a 'tarifaço' não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
