Primeiro monitoramento para a safra 2025/26 indica infestação de cigarrinhas-do-milho dentro do esperado e ausência de bactéria

A Epagri, em colaboração com a Cidasc e a Udesc, com apoio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina e de instituições vinculadas ao Comitê de Ação contra Cigarrinha-do-milho e Patógenos Associados, divulga o primeiro informe do programa Monitora Milho SC para a safra 2025/26.

O levantamento realizado em 50 lavouras distribuídas em todo o estado de Santa Catarina aponta para uma média de 5,41 cigarrinhas por armadilha. A pesquisadora da Epagri/Cepaf, Maria Cristina Canale, responsável pelo monitoramento, afirma que estes números estão dentro do esperado. “Estamos no quinto ano de monitoramento, o que nos permite estabelecer parâmetros comparativos bem definidos para cada fase do cultivo. Por isso, é possível afirmar que esses valores estão dentro do esperado para o período de implantação, quando muitas lavouras ainda estão com os plantios de cobertura”, explica ela.

O monitoramento não detectou a presença das bactérias associadas aos enfezamentos (fitoplasma do enfezamento vermelho e espiroplasma do enfezamento pálido). Maria Cristina destaca que “essa é uma boa notícia, já que as bactérias são bastante agressivas nesta fase”. No entanto, foi identificada a presença do vírus do rayado-fino em amostras coletadas nas cidades de Mafra, Bom Jesus do Oeste e Tunápolis. A recomendação é que os produtores realizem o manejo inicial da lavoura com inseticidas químicos, complementando com produtos biológicos sempre que possível.

O programa Monitora Milho SC coleta e divulga semanalmente informações de todo o Estado, permitindo que o setor produtivo acompanhe a evolução da população de cigarrinhas e as infecções causadas por esses insetos.

O ataque de cigarrinhas infectadas com os patógenos dos enfezamentos pode comprometer substancialmente a produção de lavouras de milho. Para acompanhar a situação, foi criado no começo de 2021 o programa Monitora Milho SC .

Aplicativo da Epagri apoia agricultores no monitoramento da cigarrinha

Para ajudar a cadeia produtiva no monitoramento e controle desse inseto em Santa Catarina, os produtores podem acessar informações no aplicativo Epagri Mob.

O app, disponível para download gratuito , permite aos produtores e técnicos acompanhar a incidência da cigarrinha-do-milho em Santa Catarina para tomar decisões mais precisas sobre o manejo. Essa ferramenta também traz informações sobre a infectividade da cigarrinha com os patógenos do complexo do enfezamento: fitoplasma do enfezamento vermelho, espiroplasma do enfezamento pálido e vírus-da-risca.

Informações atualizadas para os produtores

A pesquisadora Maria Cristina Canale, do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da Epagri (Cepaf), explica que as informações geradas pelo monitoramento são fundamentais para a convivência da agricultura com a cigarrinha e as doenças transmitidas por ela. “Embora os enfezamentos já sejam conhecidos no país há algumas décadas, nós observamos que os surtos ocasionados por esses problemas têm sido bastante frequentes em todas as regiões produtoras do Brasil. Então é necessária a convivência do setor produtivo com o problema a partir de agora, inclusive aqui em Santa Catarina, com a participação ativa de todos os produtores envolvidos com a produção de milho, no manejo integrado regionalizado”, ressalta.

O aplicativo Epagri Mob pode ser baixado gratuitamente em celulares Android e IOS. Nele é possível ter acesso às publicações, tecnologias, unidades da Epagri, previsão do tempo, monitoramento do frio e informações sobre doenças em videiras e maçãs.

Para encontrar as informações do Monitora Milho SC, o usuário deve clicar no ícone “Informações Ambientais”, disponível na página principal do Epagri Mob e, em seguida, no link Monitora Milho SC. Nessa área, é possível encontrar os boletins atualizados e observar o nível populacional da cigarrinha-do-milho em diferentes regiões catarinenses.

A recomendação da Epagri é que os produtores e técnicos mantenham uma rotina de acompanhamento dos dados do aplicativo, porque o status de infectividade do inseto pode mudar de uma semana para a outra.

O programa Monitora Milho SC é uma iniciativa do Comitê de Ação contra Cigarrinha-do-milho e Patógenos Associados, que é composto por membros da Epagri, Udesc, Cidasc, Ocesc, Fetaesc, Faesc, CropLife Brasil e Secretaria de Estado da Agricultura.

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista na Epagri/Fapesc

