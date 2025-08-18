WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Seco
Meganet
Sicoob
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sala
Folha Popular
Tarzan
Raffaelli
Império
Niederle
Fitness
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Lazzaretti
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
APPATA
Sicredi
Mercado do povo
Câmara

Comissão aprova vacinação de animais domésticos contra doenças transmissíveis a humanos

Proposta também institui o Dia Nacional dos Animais de Estimação, a ser celebrado em 14 de março

18/08/2025 17h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1237/24 , que torna obrigatória a vacinação gratuita de animais domésticos, bem como os em situação de rua, contra doenças transmissíveis a humanos.

Segundo o texto, as vacinas a serem fornecidas serão definidas pelo Ministério da Saúde e inseridas no Programa Nacional de Imunizações (PNI), com base em critérios epidemiológicos, de risco à saúde pública e disponíveis no mercado.

Data comemorativa
De autoria do deputado João Daniel (PT-SE), a proposta também institui o dia 14 de março como Dia Nacional dos Animais de Estimação, com o objetivo de informar a população sobre as doenças transmissíveis a humanos por animais e a importância da vacinação como medida de prevenção.

Manifestando-se especificamente sobre o mérito cultural da criação da data comemorativa, o relator, deputado Marcelo Queiroz (PSDB-RJ), recomendou a aprovação da proposta. Ele acredita que a iniciativa pode valorizar e fortalecer a posse responsável de animais domésticos, estimados em 150 milhões no País. "A relação da sociedade brasileira com os animais de estimação é ampla e consolidada, atravessando aspectos afetivos, familiares, simbólicos e culturais", afirmou.

Doenças
O texto ainda autoriza o Ministério da Saúde a celebrar convênios com governos estaduais e municipais com vistas à otimização dos recursos e à descentralização da gestão da política pública de vacinação animal.

Entre as principais doenças causadas pelos animais, estão:

  • toxoplasmose, causada por um protozoário presente nas fezes de gatos infectados. Pode causar problemas oculares, neurológicos e até aborto em mulheres grávidas;
  • leptospirose: causada por uma bactéria presente na urina de animais infectados, como ratos, cães e bovinos. Pode causar febre, icterícia, insuficiência renal e até a morte;
  • raiva: causada por um vírus presente na saliva de animais infectados, como cães, gatos e morcegos. É uma doença fatal para humanos;
  • leishmaniose: causada por um protozoário transmitido por mosquitos flebotomíneos infectados. Pode causar úlceras na pele, aumento do fígado e baço, e problemas cardíacos;
  • salmonelose: causada por uma bactéria presente nas fezes de animais infectados, como aves, suínos e bovinos. Pode causar diarreia, febre, náuseas e vômitos.

Próximos passos
O projeto, que tramita em caráter conclusivo, segue para análise das comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Saúde; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

A proposta precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova criação de cartão para acompanhar saúde bucal infantil
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova prioridade a pessoas em situação de rua nos programas habitacionais
Michel Jesus / Câmara dos Deputados Comissão aprova suspensão de normas sobre câmeras corporais em policiais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h08
19°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
19°

Sensação

3.85 km/h

Vento

78%

Umidade

APPATA
Ponto Grill
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seco
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicredi
Unimed
Mercado do povo
Sala
Império
Meganet
F&J Santos
Ipiranga
Agro Niederle
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
Mecânica Jaime
Fitness
Rádio Municipal
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sala
Ipiranga
F&J Santos
Sicoob
Meganet
Sicredi
Lazzaretti
Império
Seu Manoel
Fitness
Tarzan
APPATA
Mercado do povo
Raffaelli
Unimed
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicoob
Agro Niederle
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Seu Manoel
Império
Lazzaretti
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado do povo
Unimed
APPATA
Ipiranga
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicredi
Rádio Municipal
Sala
Seco
Mercado Balestrin
Raffaelli
F&J Santos
Últimas notícias
Há 1 hora Pix não discrimina empresas estrangeiras, responde Brasil aos EUA
Há 1 hora Festival de Cinema de Gramado discute turismo audiovisual e oportunidades para produtores
Há 1 hora Comissão aprova criação de cartão para acompanhar saúde bucal infantil
Há 1 hora Governo vai migrar 4 milhões de contratos para app do consignado CLT
Há 1 hora AGU pede que Meta exclua chatbots que promovem erotização infantil
F&J Santos
Ponto Grill
Rádio Municipal
Seco
Ipiranga
Lazzaretti
Sicoob
Sicredi
Fitness
Raffaelli
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seu Manoel
APPATA
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Meganet
Mercado do povo
Tarzan
Sala
Império
Mais lidas
1
Há 2 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 4 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 6 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
5
Há 6 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sala
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicredi
Mecânica Jaime
Império
Fitness
Sicoob
Agro Niederle
Meganet
Raffaelli
APPATA
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
Ponto Grill
F&J Santos
Lazzaretti
Seu Manoel
Sala
Rádio Municipal
Ponto Grill
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Agro Niederle
Sicoob
Raffaelli
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Império
Seco
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Meganet
Hospital Santo Antonio
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados