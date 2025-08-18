WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Seu Manoel
Meganet
Sala
Tarzan
F&J Santos
Rádio Municipal
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicredi
Folha Popular
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
APPATA
Unimed
Mecânica Jaime
Império
Mercado do povo
Niederle
Hospital Santo Antonio
Senado Federal

CI sabatina nesta terça indicados para agências reguladoras

A Comissão de Infraestrutura (CI) sabatina nesta terça-feira (19) os indicados para cargos na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Agência Nac...

18/08/2025 19h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Comissão reuniu-se na quarta-feira (13) para analisar indicações do Executivo - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Comissão reuniu-se na quarta-feira (13) para analisar indicações do Executivo - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Infraestrutura (CI) sabatina nesta terça-feira (19) os indicados para cargos na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A apreciação de autoridades é uma das competências privativas do Senado Federal, conforme estabelece a Constituição. Após a sabatina, o nome é votado na comissão e, em seguida, submetido ao Plenário. A aprovação depende da maioria absoluta dos votos, em votação secreta.

Na parte da manhã, em reunião com início previsto para as 9h, serão realizadas cinco sabatinas. Os indicados exercerão cargos na:

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

. Tiago Chagas Faierstein, para o cargo de diretor-presidente, decorrente do término do mandato de Juliano Alcântara Noman, que renunciou. A indicação é relatada pelo senador Esperidião Amin (PP-SC).

. Rui Chagas Mesquita, para o cargo de diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Rogério Benevides Carvalho. A indicação é relatada pelo senador Lucas Barreto (PSD-AP).

. Antônio Mathias Nogueira Moreira, para o cargo de diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Ricardo Bisinotto Catanant. A indicação é relatada pelo senador Laércio Oliveira (PP-SE).

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

. Edson Victor Eugênio de Holanda, para membro do Conselho Diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Artur Coimbra de Oliveira. A indicação é relatada pelo senador Weverton (PDT-MA).

. Octavio Penna Pieranti, para membro do Conselho Diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Moisés Queiroz Moreira. A indicação é relatada pelo senador Eduardo Gomes (PL-TO).

Antes das sabatinas, será lido o relatório da indicação de Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), na vaga decorrente do término do mandato de Rafael Vitale Rodrigues. Após a leitura, será concedida vista coletiva ao relatório de autoria do senador Wellington Fagundes (PL-MT).

Outras agências

Na parte da tarde, em reunião com início previsto para as 14h, serão sabatinados quatro indicados para:

Agência Nacional do Petróleo (ANP)

. Artur Watt Neto, para o cargo de diretor-geral, na vaga decorrente do término do mandato de Rodolfo Henrique de Saboia. A indicação é relatada pelo senador Otto Alencar (PSD-BA).

. Pietro Adamo Sampaio Mendes, para o cargo de diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Cláudio Jorge Martins de Souza. A indicação é relatada pelo senador Laércio Oliveira (PP-SE).

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

. Willamy Moreira Frota, para o cargo de diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Hélvio Neves Guerra. A indicação é relatada pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM).

. Gentil Nogueira de Sá Júnior, para o cargo de diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Ricardo Lavorato Tili. A indicação é relatada pelo senador Eduardo Gomes (PL-TO).

As sabatinas da CI serão realizadas na sala 7 da ala Alexandre Costa.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente do Equador, Daniel Noboa - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Davi recebe presidente do Equador e defende ampliação da cooperação bilateral
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Confúcio Moura defende combate ao cigarro eletrônico
Presidente Davi Alcolumbre comunicou a instalação da CPMI na semana passada - Foto: Marcos Oliveira/Agencia Senado CPMI do INSS será instalada na quarta-feira
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h08
19°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
19°

Sensação

3.85 km/h

Vento

78%

Umidade

Sicredi
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Rádio Municipal
Seco
Unimed
Império
Meganet
APPATA
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado do povo
Raffaelli
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Fitness
Ponto Grill
Sala
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Raffaelli
Sicredi
F&J Santos
Seu Manoel
Império
Sicoob
Ipiranga
Unimed
APPATA
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicoob
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sala
Mercado do povo
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Raffaelli
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Ipiranga
Sicredi
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sala
Império
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
F&J Santos
Unimed
Ponto Grill
Tarzan
Seco
Meganet
Últimas notícias
Há 1 hora Pix não discrimina empresas estrangeiras, responde Brasil aos EUA
Há 1 hora Festival de Cinema de Gramado discute turismo audiovisual e oportunidades para produtores
Há 1 hora Comissão aprova criação de cartão para acompanhar saúde bucal infantil
Há 1 hora Governo vai migrar 4 milhões de contratos para app do consignado CLT
Há 1 hora AGU pede que Meta exclua chatbots que promovem erotização infantil
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
APPATA
Seu Manoel
Meganet
Império
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Sala
Agro Niederle
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Seco
Sicredi
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
Fitness
Mais lidas
1
Há 2 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 4 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 6 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
5
Há 6 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Fitness
Agro Niederle
Sala
Meganet
Lazzaretti
Sicoob
Ponto Grill
Ipiranga
Ipiranga
Sicredi
Unimed
Mercado Balestrin
APPATA
Tarzan
Raffaelli
Rádio Municipal
Seco
F&J Santos
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Império
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Lazzaretti
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Meganet
Sicredi
Seu Manoel
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Seco
Sala
Fitness
Tarzan
F&J Santos
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados