WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
Niederle
Meganet
Sala
Império
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Unimed
Folha Popular
Tarzan
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seu Manoel
Seco
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Câmara

Comissão aprova prioridade a pessoas em situação de rua nos programas habitacionais

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

18/08/2025 20h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que coloca o atendimento às pessoas em situação de rua entre as prioridades dos programas habitacionais do governo federal.

O texto altera a lei que trata do Programa Minha Casa, Minha Vida e a lei que regulamenta o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social ( Lei 11.124/05 ).

Atualmente, além de faixas de renda, o Minha Casa, Minha Vida prioriza o atendimento às famílias desabrigadas ou residentes em áreas de risco, àquelas chefiadas por mulheres e às quais façam parte pessoas com deficiência.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Icaro de Valmir (PL-SE), para o Projeto de Lei 2842/15 , da deputada Erika Kokay (PT-DF). “Mesmo que já se direcionem hoje os recursos para as famílias de baixa renda, necessitamos ser mais explícitos com relação à proteção das pessoas que não têm nenhum teto”, afirmou Erika Kokay.

O relator excluiu do projeto a previsão de que 3% das moradias sejam destinadas às pessoas em situação de rua. "Entendemos que fixar em 3% o patamar mínimo de destinação das moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida e dos recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social para as pessoas em situação de rua significaria intervir na competência que o Poder Executivo federal tem para planejar e executar políticas públicas", explicou.

Público prioritário
 Icaro de Valmir também rejeitou incluir entre o público prioritário as pessoas idosas e as mulheres vítimas de violência doméstica. Essa medida estava prevista na versão do projeto aprovada em 2021 pela antiga Comissão de Seguridade Social e Família. “O excesso de grupos prioritários no Minha Casa, Minha Vida poderá torná-lo inviável na prática e gerar distorções, levantando preocupações de ordem técnica, jurídica e de política pública”, disse o relator.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova criação de cartão para acompanhar saúde bucal infantil
Michel Jesus / Câmara dos Deputados Comissão aprova suspensão de normas sobre câmeras corporais em policiais
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova regras para coprodução cultural e tributação de eventos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h08
19°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
19°

Sensação

3.85 km/h

Vento

78%

Umidade

Sicredi
APPATA
Sicoob
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ipiranga
Seu Manoel
Seco
Fitness
Ponto Grill
Raffaelli
Meganet
Sala
F&J Santos
Unimed
Agro Niederle
Mercado do povo
Império
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicredi
Unimed
Raffaelli
Agro Niederle
Lazzaretti
Seu Manoel
Império
Meganet
Mecânica Jaime
Fitness
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
APPATA
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Seu Manoel
Sicredi
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seco
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Rádio Municipal
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
Últimas notícias
Há 1 hora Pix não discrimina empresas estrangeiras, responde Brasil aos EUA
Há 1 hora Festival de Cinema de Gramado discute turismo audiovisual e oportunidades para produtores
Há 1 hora Comissão aprova criação de cartão para acompanhar saúde bucal infantil
Há 1 hora Governo vai migrar 4 milhões de contratos para app do consignado CLT
Há 1 hora AGU pede que Meta exclua chatbots que promovem erotização infantil
Meganet
Seu Manoel
Sicoob
Ipiranga
Ponto Grill
Tarzan
Império
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Fitness
F&J Santos
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seco
Unimed
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
APPATA
Mais lidas
1
Há 2 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 4 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 6 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
5
Há 6 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Sicredi
Mercado Balestrin
Fitness
F&J Santos
APPATA
Seco
Ipiranga
Tarzan
Raffaelli
Unimed
Seu Manoel
Sala
Império
Sicoob
Ipiranga
Rádio Municipal
Meganet
Lazzaretti
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Império
Sicoob
Agro Niederle
Ponto Grill
Ipiranga
Unimed
F&J Santos
Mercado do povo
Seco
Seu Manoel
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Lazzaretti
Raffaelli
Mecânica Jaime
Fitness
Sicredi
Tarzan
APPATA
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados