Evento esportivo arrecada mais de R$ 7 mil para a APPATA

No sábado, 16, Tenente Portela viveu uma tarde marcada pelo esporte, integração e celebração. A Rústica 70 Anos, promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, reuniu aproximadamente 400 participantes, entre atletas profissionais, amadores, estudantes, crianças e integrantes da APAE local. O evento transformou a Praça do Imigrante em um espaço de encontro da comunidade.

A programação incluiu provas de 100m e 400m (categoria Kids, até 14 anos) e de 2 km e 5 km (categoria Livre, a partir dos 15 anos), com percursos pelas ruas da cidade. Houve entrega de troféus aos vencedores gerais dos 2 km e 5 km, nas categorias masculina e feminina, além de medalhas para os cinco primeiros colocados em cada faixa etária. O troféu de maior equipe ficou com o grupo que representou a cidade de Três Passos.

Além das corridas, o evento contou com atrações paralelas, como brinquedos infláveis para as crianças e uma mateada promovida pela Ervateira Rei Verde. O valor arrecadado com as inscrições, superior a R$ 7 mil, foi integralmente destinado à APPATA, reforçando o caráter social da iniciativa.

A Rústica 70 Anos integrou as comemorações de aniversário do município e abriu a possibilidade de que novas edições passem a integrar o calendário esportivo de Tenente Portela.