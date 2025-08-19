WhatsApp

Tenente Portela

Desafio Pedal Portela reúne ciclistas em percurso pelo interior do município

Esportes

19/08/2025 10h11
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Tenente Portela viveu mais um momento esportivo neste domingo, 17, com a realização do Desafio Pedal Portela Mountain Bike. A atividade, promovida pela Associação Pedal Portela, com apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, reuniu cerca de 200 ciclistas, entre profissionais, amadores e entusiastas, em um percurso de cicloturismo pelo interior do município.

A largada ocorreu na Comunidade Nossa Senhora da Saúde e marcou o início de um trajeto que integrou a 4ª Etapa do Circuito Tchê (Etapa Fitness Experience). O evento atraiu participantes de diversas cidades da região, que puderam enfrentar desafios do percurso e, ao mesmo tempo, apreciar as paisagens naturais de Tenente Portela.

Mais do que a prática esportiva, o Desafio Pedal Portela se destacou pelo clima de integração, lazer e confraternização entre os participantes, fortalecendo a cultura do ciclismo no município.

