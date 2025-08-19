Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço

Depois de duas décadas, Tenente Portela voltou a sediar um dos eventos mais marcantes para seus filhos e descendentes espalhados pelo Brasil. O 11º Portelaço, realizado no domingo, 17, no Ginásio da Comunidade de São Pedro, foi marcado por reencontros, tradição e cultura.

Promovido pela Comunidade de São Pedro e pelo grupo Do Jeito do Sul, com apoio da Prefeitura Municipal, o evento reuniu centenas de pessoas em uma programação repleta de momentos de emoção e celebração.

As atividades iniciaram pela manhã, com a realização de uma missa crioula que reuniu a comunidade em um ato de fé e valorização das tradições. Em seguida, o ginásio recebeu um almoço de confraternização e apresentações culturais que exaltaram a identidade local. O ponto alto do encontro foi o show do grupo Os Monarcas, um dos maiores nomes da música tradicionalista gaúcha, que animou e emocionou o público presente.

Criado no Mato Grosso, o Portelaço nasceu com o propósito de reunir portelenses de diferentes regiões do país e segue mantendo viva a ligação com as origens e tradições da comunidade.