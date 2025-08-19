Tenente Portela participa de votação popular para emenda de R$ 1 milhão destinada aos Bombeiros Voluntários

55 996446296
Tenente Portela está entre os municípios que participam da votação popular promovida pelo deputado federal Maurício Marcon, que destinará uma emenda no valor de R$ 1 milhão ao município vencedor. O recurso, no caso de Tenente Portela, será destinado aos Bombeiros Voluntários.
A votação ocorre em fases eliminatórias. A primeira iniciou na quarta-feira (13), com a participação de 32 municípios, e encerrou ao meio-dia de sábado (16). No mesmo dia, às 13h, começou a segunda fase, que reúne 16 municípios. Dela, avançam oito cidades, e assim sucessivamente até a final, quando será definido o município contemplado com a emenda.
Para votar, é necessário realizar um cadastro no aplicativo ou na página do deputado, selecionar a cidade de Tenente Portela e confirmar a escolha. Na plataforma, deve-se acessar a categoria “De 10 a 30 mil habitantes”.
