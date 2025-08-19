WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Fitness
Seu Manoel
Raffaelli
Unimed
Niederle
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Império
Seco
Tenente Portela

Tenente Portela participa de votação popular para emenda de R$ 1 milhão destinada aos Bombeiros Voluntários

Bombeiros Voluntários

19/08/2025 10h35
Por: Júlio Santos
Foto: Bombeiros Voluntários
Foto: Bombeiros Voluntários

Tenente Portela está entre os municípios que participam da votação popular promovida pelo deputado federal Maurício Marcon, que destinará uma emenda no valor de R$ 1 milhão ao município vencedor. O recurso, no caso de Tenente Portela, será destinado aos Bombeiros Voluntários.

A votação ocorre em fases eliminatórias. A primeira iniciou na quarta-feira (13), com a participação de 32 municípios, e encerrou ao meio-dia de sábado (16). No mesmo dia, às 13h, começou a segunda fase, que reúne 16 municípios. Dela, avançam oito cidades, e assim sucessivamente até a final, quando será definido o município contemplado com a emenda.

Para votar, é necessário realizar um cadastro no aplicativo ou na página do deputado, selecionar a cidade de Tenente Portela e confirmar a escolha. Na plataforma, deve-se acessar a categoria “De 10 a 30 mil habitantes”.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Não vamos permitir preconceito contra a Região Norte, diz Sabino
Foto: Divulgação Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
© Tomaz Silva/Agência Brasil Mais de 10 mil roubos de carga foram registrados no país em 2024
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 12°
21°

Sensação

4.45 km/h

Vento

56%

Umidade

Mercado Balestrin
Raffaelli
Seco
Império
Meganet
Hospital Santo Antonio
Fitness
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
F&J Santos
Unimed
Lazzaretti
Seu Manoel
Sala
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado do povo
APPATA
Agro Niederle
Tarzan
Ponto Grill
Unimed
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Império
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado do povo
Fitness
Sicredi
Meganet
Municípios
Miraguaí - RS
Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Miraguaí - RS
Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
Meganet
Rádio Municipal
APPATA
Seco
Mecânica Jaime
Império
Agro Niederle
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Fitness
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Raffaelli
Sala
Seu Manoel
F&J Santos
Últimas notícias
Há 11 minutos Não vamos permitir preconceito contra a Região Norte, diz Sabino
Há 11 minutos Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes
Há 11 minutos Governo cumprirá meta de reduzir benefícios fiscais, diz Tebet
Há 12 minutos Informe epidemiológico aponta cenário desafiador da tuberculose no Estado
Há 12 minutos Acesso de alunos aos dados de instituições de ensino vai a Plenário
APPATA
Meganet
Seco
Tarzan
Sicredi
Rádio Municipal
Agro Niederle
Império
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
F&J Santos
Lazzaretti
Sala
Sicoob
Mercado do povo
Fitness
Ponto Grill
Seu Manoel
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 3 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 5 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 7 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
5
Há 7 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Raffaelli
Sicredi
Sicoob
F&J Santos
Rádio Municipal
Fitness
Ponto Grill
Meganet
Lazzaretti
Seu Manoel
Sala
Unimed
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seco
APPATA
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ipiranga
Império
Tarzan
Ipiranga
Rádio Municipal
Seco
Ponto Grill
Sicoob
Mercado Balestrin
APPATA
Mecânica Jaime
Sicredi
Raffaelli
Mercado do povo
Tarzan
Sala
Lazzaretti
Unimed
Império
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Agro Niederle
Fitness
Meganet
Ipiranga
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados