Derrubadas

Assembleia da Rota do Yucumã reúne representantes de 21 municípios

Turismo

19/08/2025 10h36
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na tarde de sexta-feira, 15, o prefeito de Derrubadas, Miro Mulbeirer, acompanhado do vice-prefeito Cristiano Carvalho, da secretária municipal de Turismo, Angelita Bomm dos Santos, e do assessor jurídico, John Régis Gemelli dos Santos, participou da Assembleia da Rota do Yucumã, realizada no Centro Cultural de Tenente Portela.

O encontro, promovido pela entidade, reuniu representantes dos 21 municípios que integram o roteiro turístico. Na pauta, foram debatidos temas relacionados à organização interna e às estratégias de fortalecimento do desenvolvimento regional por meio do turismo integrado.

A participação das lideranças municipais reforçou o compromisso de Derrubadas com o fortalecimento da Rota do Yucumã, iniciativa que desempenha papel importante na promoção das potencialidades locais e na geração de oportunidades para toda a região.

O prefeito Miro destacou a relevância da assembleia: "A Rota do Yucumã é um instrumento essencial para valorizar nossa cultura, nosso turismo e fortalecer a união entre os municípios. Através dela, conseguimos pensar em ações conjuntas que beneficiam toda a região."

Com debates produtivos e troca de experiências, a assembleia reafirmou a importância da integração regional e do trabalho coletivo para a construção de um turismo sustentável e de impacto econômico positivo nos municípios participantes.

