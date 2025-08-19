WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Raffaelli
Mecânica Jaime
Tarzan
Seu Manoel
Seco
Niederle
Unimed
Fitness
Sicredi
Sicoob
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado do povo
Meganet
Folha Popular
Ipiranga
Sala
F&J Santos
Império
Câmara

Comissão aprova dedução no imposto de renda de valores investidos em benefício da pessoa idosa

O projeto de lei continua sendo analisado na Câmara dos Deputados

19/08/2025 10h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1269/25, que permite que pessoas físicas e jurídicas descontem do Imposto de Renda valores doados ou aplicados como patrocínio em ações voltadas à proteção da pessoa idosa.

A dedução vale para os anos de 2026 a 2030. O limite é de 6% do imposto devido para pessoas físicas e de 4% para pessoas jurídicas.

O deputado Bibo Nunes (PL-RS) é o autor da proposta. O relator, deputado Coronel Meira (PL-PE), recomendou a aprovação.

Segundo Meira, esse tipo de dedução já existe em áreas como cultura e esporte. Ele afirma que ampliar o benefício para a área do envelhecimento pode ajudar a aumentar os recursos para instituições e programas voltados às pessoas idosas.

“A proposição reforça a solidariedade social e a corresponsabilidade entre Estado e sociedade na promoção dos direitos da pessoa idosa”, disse o relator. “Os valores deduzidos retornarão à sociedade na forma de serviços e ações concretas, com potencial de reduzir custos futuros em áreas como saúde, assistência e previdência social”, afirmou Nunes.

Próximos passos
O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova incentivo ao uso de tecnologias aumentar o conforto de usuários de serviços públicos
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que cria programa para proteger dados dos consumidores
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 12°
21°

Sensação

4.45 km/h

Vento

56%

Umidade

F&J Santos
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Tarzan
Agro Niederle
Raffaelli
Império
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicredi
Unimed
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seco
Fitness
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicoob
Seu Manoel
Império
Ipiranga
Ponto Grill
Rádio Municipal
Lazzaretti
APPATA
Sicoob
Raffaelli
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Tarzan
Sala
Sicredi
Municípios
Miraguaí - RS
Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Miraguaí - RS
Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
Seco
Sicoob
Seu Manoel
Sicredi
Meganet
Lazzaretti
Unimed
Fitness
APPATA
Raffaelli
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Império
Mercado do povo
Tarzan
Mercado Balestrin
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sala
Ipiranga
Últimas notícias
Há 12 minutos Não vamos permitir preconceito contra a Região Norte, diz Sabino
Há 12 minutos Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes
Há 12 minutos Governo cumprirá meta de reduzir benefícios fiscais, diz Tebet
Há 12 minutos Informe epidemiológico aponta cenário desafiador da tuberculose no Estado
Há 12 minutos Acesso de alunos aos dados de instituições de ensino vai a Plenário
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ipiranga
Seu Manoel
Fitness
Sala
Império
Ponto Grill
Sicoob
Agro Niederle
Seco
Unimed
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado Balestrin
F&J Santos
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 5 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 7 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
5
Há 7 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicoob
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seu Manoel
Agro Niederle
Rádio Municipal
APPATA
Ipiranga
Tarzan
Fitness
Império
Lazzaretti
Sicredi
Mercado Balestrin
Seco
Meganet
Raffaelli
Sala
Unimed
Agro Niederle
Império
Ipiranga
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
Mercado do povo
Fitness
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicredi
Lazzaretti
Tarzan
Mercado Balestrin
Sala
Sicoob
Rádio Municipal
Seco
Raffaelli
Ponto Grill
F&J Santos
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados