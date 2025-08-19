WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Império
Fitness
Ponto Grill
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Sala
Sicoob
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
Tarzan
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Niederle
Lazzaretti
Folha Popular
Raffaelli
Meganet
Seco
Câmara

Comissão aprova projeto que cria programa para proteger dados dos consumidores

A proposta continua em análise na Câmara dos Deputados

19/08/2025 11h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria o Programa Nacional de Proteção de Dados dos Consumidores. A proposta altera o Código de Defesa do Consumidor .

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Antonio Andrade (Republicanos-TO), para o Projeto de Lei 4357/24 , do deputado Duarte Jr. (PSB-MA). O relator apresentou nova redação, mantendo o mesmo objetivo.

“Ao oferecer um substitutivo ao projeto original, o intuito primordial é o de tornar a iniciativa mais eficaz e integrada ao sistema normativo vigente, em vez de criar uma lei autônoma”, explicou Antonio Andrade no parecer aprovado.

“A ideia é garantir que empresas tratem os dados dos consumidores de forma responsável, respeitando princípios como consentimento, transparência e segurança”, afirmou o deputado Duarte Jr., autor da proposta original.

Principais pontos
Conforme o texto aprovado, o Programa Nacional de Proteção de Dados dos Consumidores deverá:

  • promover a educação digital dos consumidores quanto aos seus direitos de privacidade e à proteção de seus dados pessoais, com ênfase no ambiente digital;
  • disponibilizar canais específicos e acessíveis para o recebimento de denúncias relativas ao vazamento ou ao uso indevido de dados pessoais por fornecedores;
  • estabelecer diretrizes para a proteção dos dados pessoais de consumidores em situação de vulnerabilidade, como crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e populações em contextos de exclusão digital, dando tratamento prioritário às denúncias e ações educativas adaptadas às necessidades deles; e
  • fortalecer, em parceria com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), as ações de fiscalização e de responsabilização administrativa no tratamento de dados pessoais dos consumidores.

O programa nacional será implementado por órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, sob a coordenação da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Defesa do Consumidor; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova incentivo ao uso de tecnologias aumentar o conforto de usuários de serviços públicos
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova criação de banco de dados sobre condenados por violência doméstica e sexual
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 12°
21°

Sensação

4.45 km/h

Vento

56%

Umidade

Mercado Balestrin
Sala
Ipiranga
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Raffaelli
APPATA
Seco
Meganet
Sicoob
Fitness
Império
Agro Niederle
Tarzan
Ponto Grill
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicredi
F&J Santos
Unimed
APPATA
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mercado do povo
Raffaelli
Império
Sicoob
Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sala
Mecânica Jaime
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
Municípios
Miraguaí - RS
Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Miraguaí - RS
Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
Sala
Meganet
Rádio Municipal
Raffaelli
Agro Niederle
APPATA
Fitness
Sicredi
Tarzan
Seu Manoel
Lazzaretti
Unimed
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicoob
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Império
Seco
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 12 minutos Não vamos permitir preconceito contra a Região Norte, diz Sabino
Há 12 minutos Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes
Há 12 minutos Governo cumprirá meta de reduzir benefícios fiscais, diz Tebet
Há 12 minutos Informe epidemiológico aponta cenário desafiador da tuberculose no Estado
Há 12 minutos Acesso de alunos aos dados de instituições de ensino vai a Plenário
APPATA
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
Fitness
Ipiranga
Sala
Seco
Mercado do povo
F&J Santos
Unimed
Raffaelli
Império
Lazzaretti
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicredi
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 3 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 5 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 7 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
5
Há 7 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Tarzan
Unimed
Fitness
Ipiranga
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
APPATA
F&J Santos
Raffaelli
Seco
Ipiranga
Sala
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Império
Seu Manoel
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
Fitness
Unimed
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Império
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Sicoob
Sala
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
Seco
F&J Santos
Sicredi
Rádio Municipal
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados