WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
APPATA
Sicoob
Ponto Grill
Folha Popular
F&J Santos
Niederle
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Império
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicredi
Sala
Seco
Rádio Municipal
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
Tarzan
Mercado Balestrin
Meganet
Justiça

Juíza federal manda governo reativar radares em rodovias

Multa diária de R$ 50 mil é fixada por radar inoperante

19/08/2025 11h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Agência Brasil
© Agência Brasil

A juíza substituta Diana Wanderlei, da 5ª Vara Federal de Brasília, determinou, na noite dessa segunda-feira (18), que o governo mantenha “em pleno funcionamento” os radares de velocidade que pararam de operar devido à falta de recursos para manutenção. Cabe recurso.

Pela decisão, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) tem 24 horas para notificar todas as concessionárias de radares de rodovias federais a manter os equipamentos em operação.

A magistrada estipulou multa diária de R$ 50 mil por radar que não estiver em pleno funcionamento, a ser aplicada sobre a empresa responsável pela manutenção dos equipamentos. O mesmo valor de multa deve ser aplicado ao Dnit, caso demore a notificar as concessionárias.

A decisão foi proferida numa ação popular aberta em 2019 contra o governo do então presidente Jair Bolsonaro, que, à época, havia ameaçado desligar milhares de radares em rodovias federais.

Na ocasião, o governo firmou Acordo Nacional de Radares, comprometendo-se a manter ligados e em operação 100% dos equipamentos instalados em locais com níveis de criatividade médio, alto e altíssimo, tendo como base análises de acidentes e mortalidades nas rodovias federais.

Contratos suspensos

Neste ano, contudo, o Dnit informou à Justiça Federal a suspensão dos contratos para a manutenção dos radares, em função de falta de previsão de recursos na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025.

A Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito (Abeetrans) também informou à Justiça que as concessionárias não conseguiriam mais manter 100% dos radares funcionando devido à suspensão dos contratos pelo Dnit.

Segundo o Dnit, são necessários R$ 364,1 milhões para manter o sistema nacional de radares em pleno funcionamento, mas o Orçamento da União prevê apenas R$ 43,36 milhões para os contratos de manutenção.

A Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito (Abeetrans) destacou, ainda, que a arrecadação federal com multas aplicadas pelos radares de velocidade supera R$ 1 bilhão por ano. Sendo assim, ao suspender os contratos, na prática o governo abre mão mais de R$ 500 mil em receita, uma vez descontados os custos com a manutenção dos equipamentos.

“Ou seja, em dose dupla, a União está abrindo mão de receitas e comprometendo a segurança viária, incentivando as altas velocidades nas rodovias e, por conseguinte, as mortes no trânsito já aumentaram”, escreveu a juíza Diana Wanderlei.

Prazo

Ela deu cinco dias para que o governo federal “apresente o planejamento de recursos orçamentários para imediato pagamento dos investimentos realizados para o fiel cumprimento do Acordo Nacional dos Radares, em até cinco dias”.

A magistrada ordenou, ainda, que o Dnit informe em 72h as consequências do apagão de radares em rodovias federais e o valor exato necessário para o cumprimento do acordo judicial sobre radares.

A Agência Brasil entrou em contato com a Advocacia-Geral da União (AGU), questionando sobre eventual recurso contra a decisão, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal Jr/ Agência Brasil STF decide a favor da União em disputa previdenciária de R$ 131 bi
© José Cruz/Agência Brasil AGU pede que Meta exclua chatbots que promovem erotização infantil
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo Violência doméstica: STF suspende julgamento sobre benefício a vítimas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 12°
21°

Sensação

4.45 km/h

Vento

56%

Umidade

Rádio Municipal
Sala
Meganet
Seu Manoel
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
APPATA
Império
Agro Niederle
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicredi
Seco
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Tarzan
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
Império
Rádio Municipal
APPATA
Ponto Grill
Sicoob
Agro Niederle
Mercado do povo
Meganet
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Raffaelli
Fitness
Tarzan
Municípios
Miraguaí - RS
Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Miraguaí - RS
Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
Sala
Seu Manoel
Raffaelli
Império
Sicoob
Tarzan
Ponto Grill
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicredi
Ipiranga
Mercado do povo
Meganet
Unimed
Seco
APPATA
Mercado Balestrin
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 12 minutos Não vamos permitir preconceito contra a Região Norte, diz Sabino
Há 12 minutos Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes
Há 12 minutos Governo cumprirá meta de reduzir benefícios fiscais, diz Tebet
Há 12 minutos Informe epidemiológico aponta cenário desafiador da tuberculose no Estado
Há 12 minutos Acesso de alunos aos dados de instituições de ensino vai a Plenário
Mercado do povo
Império
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seco
Sicoob
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Agro Niederle
Tarzan
Lazzaretti
Sicredi
Seu Manoel
Mecânica Jaime
F&J Santos
APPATA
Mercado Balestrin
Fitness
Sala
Meganet
Unimed
Mais lidas
1
Há 3 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 5 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 7 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
5
Há 7 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Ponto Grill
APPATA
Raffaelli
Seu Manoel
Lazzaretti
F&J Santos
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seco
Tarzan
Rádio Municipal
Agro Niederle
Império
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ipiranga
Unimed
Sala
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
Lazzaretti
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado do povo
Seu Manoel
Meganet
Raffaelli
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Fitness
Sala
Império
Seco
Rádio Municipal
Ponto Grill
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados