Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela

Na noite de quinta-feira, 14, a Praça do Imigrante foi palco de uma grande festa popular em comemoração aos 70 anos de Tenente Portela. O Show Baile reuniu mais de 2 mil pessoas, celebrando a data com música, integração e confraternização.
Promovido pela Prefeitura Municipal, o evento teve como atração principal Rogério Magrão e Banda, que animou o público com um repertório envolvente e repleto de sucessos.
Com entrada gratuita, a festa reuniu famílias, amigos e visitantes de diversas localidades, movimentando a cidade e fortalecendo o espírito comunitário. Durante o evento, houve comercialização de lanches e bebidas, com a renda revertida aos Bombeiros Voluntários, reforçando o caráter solidário da comemoração.
O Show Baile marcou de forma especial o aniversário do município, consolidando-se como um momento de valorização da cultura local e de celebração da história portelense.
